Prvé víťazstvo prišlo neskoro. Neskrývam sa pred zodpovednosťou, vraví športový riaditeľ

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Víťaznú oslavu po majstrovskom zápase zažili naposledy pred 308 dňami. V uplynulej sezóne, v 29. kole III. ligy Východ vtedy zdolali Rimavskú Sobotu 3:1. Spečatili si s tým postup do druhej najvyššej súťaže.

Veľmi dlho ste si nemali možnosť zakričať po zápase. Pamätali ste si ešte víťazný pokrik?

Nie. Pokrik bol, ale už sme ledva vedeli, čo v tom pokriku vlastne je.

Ako sa zrodilo vaše prvé víťazstvo v sezóne?

Bol to ťažký zápas, pre oko diváka asi nie ideálny. Bolo to bojovné stretnutie s množstvom súbojov, lebo Považská Bystrica hrá jednoduchý futbal s nakopávanými loptami. Ani my nie sme extrémne kombinační, ale konečne nám sa podarilo vyhrať.

Je to trošku úľava, ale treba povedať na rovinu: už je neskoro. Už len ide o to, ako dohrať sezónu ešte s nejakými víťazstvami, aby sa nálada zlepšila v klube. Bolo to dosť frustrujúce, najmä preto, lebo sme veľa zápasov sme hrali vyrovnanú partiu, len sme nedokázali vyhrať.