VIDEO: Tretie víťazstvo v rade zariadili výstavným gólom. Tréner skákal od radosti

Skúsený stopér a inak rodák z Popradu napokon nastúpil, no už po dvadsiatich minútach avizoval, že ďalej nemôže.

Hostia len ťažko skladali zostavu, v stredajšej dohrávke v Kalinove sa vykartovali Matej Vargic i Dávid Kalmár a neistá bola aj účasť aj Petra Petrána pre problémy so stehenným svalom.

Rimavskosoboťania sú farmou Ružomberka, no ten má svoje problémy a tiež poslal do tretej ligy iba brankára.

Hostia sa postupne dostávali viac do hry a boli silnejší na lopte, obrovský kus práce odvádzali brazílski legionári Matheus a Cadu.

V závere sa však radovala striedačka domácich: štyri minúty pred koncom po rohovom kope hostia síce prvé nebezpečenstvo odvrátili, no lopta sa dostala k Filipovi Turlíkovi a ten z rohu šestnástky parádne vymetal šibenicu.

20-ročný futbalista prišiel do Rimavskej Soboty v zimnej prestávke a zatiaľ naskakoval iba v záveroch zápasov. V Poprade vystriedal zraneného Petrána a za dôveru sa odvďačil gólom. Po presnom zásahu bežal k lavičke, aby sa tešil s Jozefom Pisárom.

Predtým rok a pol pôsobil v Lipanoch, ktoré doviedol až do semifinále Slovnaft Cupu.

Diváci jasali, tréner Štefan Mihalík skákal od radosti. Po zápase športovo priznal, že bol by spokojný aj s bodom.

Anglický týždeň zvládlo jeho mužstvo na jednotku. „So športovým riaditeľom nášho klubu sme sa rozprávali o tom, že deväť bodov by bolo ideálnych, ale aj šesť bodov je dobrých. Napokon sa naplnil ten ideálny scenár,“ poznamenal.

„Za stavu 1:1 som nad prípadným víťazným gólom som ani nerozmýšľal. Skôr som myslel na to, že by som bol spokojný aj s bodom,“ vravel úprimne tréner Popradu.

Proti Lipanom nechcel oslavovať

Po góle zaujal aj on, vyskočil totiž naozaj veľmi vysoko. „Pred zápasom s Lipanmi som si povedal, že aj keď strelíme gól, zachovám si chladnú hlavu. Narodil som sa v Lipanoch, tam bývali moji rodičia a zažil som tam krásne obdobie. Preto som sa rozhodol, že nebudem oslavovať. No po treťom a štvrtom góle som už to nevydržal a tiež som vyskočil,“ prezradil Štefan Mihalík.

„Kamarát mi vtedy povedal: škoda, že som ťa nenatočil, veď ani niektorí hráči tak vysoko nevyskočia,“ zasmial sa domáci tréner.

Športový riaditeľ Rimavskej Soboty Jozef Pisár bol smutný z výsledku, ale chválil svoje mužstvo.

„Hrali sme veľmi dobre, ale v okolí šestnástky chýbala tá myšlienka. Išli tam prihrávky, centre, ale tie sme nevedeli zúžitkovať,“ stručne zhodnotil stretnutie Pisár.