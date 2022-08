Bránil hviezdy Tottenhamu, obrana Košíc s ním šliape. Problém je inde

Tento moment mal hrať do karát favorizovaným hosťom. Na trávniku to však tak dlho nevyzeralo.

Bojoval, hádal sa a mohol rozhodnúť

Košickú prevahu o jedného hráča, ktorá s nadstaveným časom trvala vyše sedemdesiat minút, vo väčšine duelu cítiť nebolo. V nadstavenom času mohol dokonca kapitán Humenného Erik Streňo zabezpečiť svojmu tímu tri body. Ani on však bezgólové skóre nezmenil.

„Dostal som skvelú prihrávku od Jakuba Sedláčka a strašne ma mrzí, že som nedal gól. Bolo by to zadosťučinenie za odmakaný zápas. Chlapci išli na dno svojich síl, som na nich veľmi hrdý, ako to zvládli,“ chválil Streňo kolektívny výkon svojho tímu.