Štvrtoligový nováčik z východu takmer zaskočil tradičný klub. K obratu zavelil oslávenec

BRATISLAVA. Schyľovalo sa k prekvapeniu. Nováčik IV. ligy VsFZ FK Geča 73 viedol po štvrťhodine hry nad Lokomotívou Košice o dva góly.
Napokon však v 2. kole Slovnaft Cupu triumfoval favorit. Lokomotíva v druhom polčase dala štyri góly a zvíťazila 4:2.
Stále je to treťoligista
Prvý gól domácich zaznamenal v 5. minúte Matej Obšitoš, ďalší pridal v 12. minúte Tofik Kasumov, Obaja sú bývalí hráči Lokomotívy.
„Prvý polčas bol z našej strany dobrý. V druhom polčase sme však zaspali úvod, súper prestriedal, poslal na ihrisko vyššiu kvalitu hráčov a dostali sme veľmi dva veľmi rýchle góly,“ opisoval zápas tréner Geče Stanislav Cuprišin.
Jeho mužstvo je nováčikom IV. ligy VsFZ, v prvých piatich kolách získalo štyri body a patrí mu 11. miesto v tabuľke.
Práve minulý víkend si zaknihovalo prvé víťazstvo v tejto súťaži, keď zdolalo Veľký Šariš 3:1.
Lokomotíve Košice sa zatiaľ v III. lige Východ nedarí podľa predstáv, v piatich zápasoch získala len tri body za jedno víťazstvo.
Navyše inkasovala až 22 gólov, kým Sabinov, ktorý má druhú najhoršiu defenzívu v súťaži, dostal 11 gólov, teda o polovicu menej.
„Hovoril som v kabíne, že sa na to netreba pozerať, stále je to Loky, je to súper z vyššej ligy. Možno prechádzajú teraz nejakou krízou, ale stále je to treťoligista, trénuje viac ako my,“ podčiarkol tréner Geče.
Zariskoval, nevyšlo to
Veril, že jeho mužstvo pokračuje aj po prestávke na dobrej emócii z prvého polčasu, ale nestalo sa tak.
Tréner Lokomotívy Košice Milan Lalkovič ešte v prvom polčase poslal na ihrisko Ľubomíra Ivanka Maceja, do druhého polčasu vybehli aj Manasse Kianga, Marcus Terezka a Sebastián Čorňak.
„V prvom polčase dostali príležitosť hráči, ktorí hrávajú menej. Ukázalo sa, že ešte potrebujú čas, ešte to nie je na to, aby pravidelne hrávali v základnej zostave. Kvalita sa ukázala až po prestriedaní,“ poznamenal Lalkovič.
V 51. minúte Kianga znížil a o štyri minúty Čorňak vyrovnal.
Za stavu 2:2 sa domácim zranil hráč a tréner chcel naraz striedať dvoch hráčov. Kým sa pripravovali, jeho mužstvo dostalo gól. V 69. minúte sa presadil Ivanko Macej.
„Chcel som ušetriť jedno prerušenie na striedanie, tak som zariskoval a nevyšlo to. Asi minútu sme hrali o jedného menej. Myslel som, že to ustojíme, ale dostali sme tretí gól a už sme nevedeli zareagovať,“ chlapsky uznal aj vlastné pochybenie Cuprišin.
Konečný výsledok stanovil v závere z brejku Čorňak, ktorý v deň zápasu oslávil svoje 20. narodeniny.
„Pogratulovali sme mu v kabíne. Len keby sa mu tak darilo aj v súťaži,“ povzdychol si tréner Lokomotívy.
Podraz zo strany hráčov
V úvode letnej prípravy ešte hovoril o smelých ambíciách, o možnom útoku na prvé miesto.
Tie plány sa však rýchlo rozplynuli. Momentálne má Lokomotíva úplne iné starosti.
„Odišlo dvanásť hráčov. Príchod Kiangu mal byť už len čerešničkou na torte ale napokon prišiel do celkom iného mužstva. Cítim to ako podraz zo strany hráčov, ale už to neriešim,“ vravel Lalkovič.
Jeho mužstvo prehralo v Lipanoch 2:6, v Raslaviciach 0:5, v Moldave s béčkom Košíc 1:7 a naposledy doma s Medzevom 1:4. Jediný trojbodový zisk zaknihoval v domácom zápase so Spišským Podhradím, ktoré je aktuálne posledné.
„Budeme sa musieť pobiť o to, aby sme sa vôbec zachránili,“ skonštatoval tréner tradičného klubu.
Stretnutie s Gečou bral aj ako prípravný zápas. V ďalšom kole pohára vyzve Lokomotíva druholigovú Starú Ľubovňu.
Čaká ich nestarnúci Žofčák
Futbalisti z Geče po sľubnom úvode boli pochopiteľne sklamaní. „Boli sme smutní, ale potrebujeme ísť ďalej. V nedeľu privítame v lige Medzilaborce,“ vravel domáci kouč.
Medzilaborce majú vo svojich radoch také mená ako Filip Serečin a Radoslav Človečko, či najnovšia posila, nestarnúci Igor Žofčák.
„Kým v piatej lige súper potrestal možno každú štvrtú či piatu našu chybu, v tej štvrtej už potrestá druhú či tretiu. Je to kvalitnejšia súťaž, aj zápasy sú intenzívnejšie,“ podelil sa o prvé skúsenosti zo štvrtej ligy Cuprišin.
Dodal, že jeho mužstvo sa musí ešte viac prispôsobiť tejto súťaži. „Máme dobré pasáže a potom máme výpadky. Tie úseky, kedy sme nekoncentrovaní a nehráme našu hru, súperi trestajú,“ podčiarkol tréner nováčika.