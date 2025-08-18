Vitajte v meste. Derby rozhodla penalta v závere, strelec si spomenul na slová rodičov

FIĽAKOVO. Jedným z troch tímov, ktoré v III. lige Stred majú po troch kolách stopercentnú bilanciu, je FTC Fiľakovo.
V derby s TJ Baník Kalinovo sa zdalo, že domáci prídu o body, ale otočili nepriaznivý stav a zvíťazili 2:1.
Rozhodujúci gól padol v poslednej minúte z penalty, premenil ju nigérijský útočník Sodiq Aremu, pre ktorého to bol už štvrtý presný zásah v sezóne.
Návšteva kola
Vo Fiľakove boli cez víkend Dni mesta, konali sa rôzne podujatia. V nedeľu večer bolo na programe aj divadelné predstavenie, ktoré sa sčasti prekrývalo s futbalovým zápasom.
Tribúna však bola plná a fanúšikovia celých deväťdesiat minút neúnavne povzbudzovali. Bola tu najvyššia návšteva v danom kole v skupine Stred: 745 ľudí.
„Toto je Fiľakovo! Ľudia tu futbal milujú a prídu na zápas, aj keď by mohli ísť na operetu,“ vravel nadšene jeden z domácich usporiadateľov.
Tvrdé jadro domácich fanúšikov prišlo na zápas v rovnakých tričkách. Na nich boli napísané verše z fanúšikovských chorálov v maďarčine i v slovenčine.
Samozrejme nemohol chýbať asi najznámejší pokrik Fiľakovčanov, ktorým vítajú súperov, nech sú z Komárna, Košíc, či Kalinova: „Vitajte v meste!“
Rozkúskovaný zápas
Stretnutie vysielala aj televízia, prvých sedemdesiat minút však veľa futbalovej krásy neprinieslo.
„Dnes sme hrali veľmi slabo. Bolo tam málo pohybu a veľa zlých individuálnych výkonov. Hráči si však do poslednej chvíle išli za víťazstvom,“ zhodnotil zápas tréner domácich Eugen Bari.
„Aj súper prispel k tomu, že to bol taký rozkúskovaný zápas. Z ich strany to bol antifutbal, ťahali čas, ako sa len dalo,“ doplnil.
„Bol to nervózny zápas. Zápasy vo Fiľakove sú špecifické, lebo majú výborných fanúšikov. Musíme si priznať, že domáci boli lepší, ale my sme dali prvý gól,“ vravel po stretnutí kapitán Kalinova Dominik Dobiáš.
Práve on otvoril skóre v 71. minúte, keď po strete Adama Hrončeka s hosťujúcim Netom odpískal rozhodca prísny pokutový kop.
Domáci diváci vyjadrili svoju nespokojnosť búrlivou reakciou, na tribúne bolo treba krotiť emócie.
Doma nechcú zaváhať
Inkasovaný gól však nakopol Fiľakovčanov, ktorí zrazu išli priamočiarejšie za vyrovnaním.
To sa im napokon podarilo v 79. minúte zásluhou Kevina Oláha. Rýchlonohý krídelník prišiel do Fiľakova z Lučenca, kde v minulej sezóne nastrieľal 13 gólov a mali oňho záujem aj v druhej lige.
On si však vybral obľúbeného trénera Eugena Bariho a dôveru spláca gólmi. V aktuálnej sezóne dal už tri.
„V druhom polčase sme hrali lepšie ako v prvom. Po inkasovanom góle sme sa zobudili, akoby sme si uvedomili, že môžeme aj prehrať. Pred takýmito divákmi si však nemôžeme dovoliť domáce zaváhania,“ zdôraznil tréner Bari.
V prvom kole jeho mužstvo zdolalo ružomberské béčko 2:1, v druhom zvíťazilo v Oravskom Veselom 5:2.
V porovnaní s týmito stretnutiami mali Fiľakovčania proti Kalinovu menej vypracovaných šancí.
Tréner aj preto nedal hráčom po zápase deň voľna. „V pondelok na tréningu sa s každým porozprávame. Ešte nie sme takí dobrí, aby sme si mysleli, že víťazstvo príde samo,“ vravel Bari.
Chceli ho zastrašiť
Rozuzlenie malého novohradského derby prišlo až v samom závere. Do šestnástky vnikol Graham Metuk a brankár Filip Mišina vybiehal. Pri súboji bol aj hosťujúci Patrik Hanes, ktorý sa v zrážke troch hráčov zranil.
Nasledoval ďalší pokutový kop, ktorý premenil Sodiq Aremu. „Bol určený na penaltu, má moju absolútnu dôveru,“ zdôraznil tréner domácich Eugen Bari.
27-ročného útočníka z Nigérie dobre pozná, viedol ho v sezóne 2023/2024 v Rimavskej Sobote. Vtedy bol Aremu najlepším strelcov mužstva s desiatimi gólmi.
Prvú polovicu minulej sezóny strávil Nigérijčan v Snine, druhú v Bardejove, ale ani na jednom pôsobisku sa mu príliš nedarilo.
„Učím sa zo svojich chýb. Pracoval som na sebe počas letnej prestávky a robím všetko preto, aby som podával dobré výkony,“ vravel Aremu.
VIDEO: Pokutový kop Sodiqa Aremua v zápase Fiľakovo - Kalinovo
Pred penaltou musel dlho čakať, kým zranený Hanes, ktorý ležal hneď vedľa brány, dokázal odskackať na jednej nohe. Vtedy sa mu prihovoril aj jeden hráč hostí.
„Súper ma chcel zastrašiť, ale spomenul som si, čo mi hovorievali mama a otec: bez ohľadu, čo sa stane, musíš sa k tomu postaviť čelom,“ uviedol úspešný strelec.
Hoci brankár hostí smer jeho strely vystihol, lopta bola prudká a skončila v bránke.
Z tribún mohutne znelo: „Vitajte v meste!“
Skúsený Koták chýbal
Kým Fiľakovo zažíva štart sezóny ako zo sna, Kalinovo po úvodnej výhre doma s Dolným Kubínom dvakrát prehralo.
„Vieme o kvalite Fiľakova, chceli sme eliminovať ich rýchly útočný trojzáprah. Do konca zápasu sme išli po body. S výkonom som spokojný. Škoda, že som nevedel zasiahnuť rovnocennými striedaniami do zápasu,“ uviedol po stretnutí tréner Kalinova Michal Karásek.
Prednedávnom sa mu zranil jeden z pilierov defenzívy, Viktor Koták. Má roztrhnutý krížny väz a pravdepodobne v tejto sezóne si už nezahrá.
„Je to skúsený futbalista, ktorý by nám v takomto zápase určite pomohol,“ podčiarkol Karásek.
„Súper bol lepší, ale prehry v deväťdesiatej minúte mrzia najviac,“ poznamenal kapitán hostí Dominik Dobiáš.