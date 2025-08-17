Tímy z východu sa stretli po piatich rokoch. Silno krutý výsledok, vravel domáci tréner

BRATISLAVA. Po troch kolách v III. lige Východ sú tri tímy, ktoré získali plný počet bodov: Spišská Nová Ves, Humenné a Košice B.
Bývalý druholigista z Humenného v treťom kole zvíťazil 4:0 na ihrisku súpera, ktorého v ére samostatnosti ešte vonku nezdolal.
Vrátiť sa čo najskôr
MFK Vranov nad Topľou od roku 1993 privítal Humenné desaťkrát, z toho osemkrát zvíťazil a dvakrát remizoval. Až teraz utrpel prvú prehru.
Naposledy sa tieto dva tímy, ktorých delí 25 kilometrov, stretli na jeseň v roku 2020, vtedy FK Humenné zdolal doma Vranov 4:0. Odveta v jarnej časti sa už pre pandémiu Covid-19 neuskutočnila.
Humenné však po neúplnej sezóne postúpilo a hralo druhú ligu štyri sezóny.
Klub po nedávnom zostupe deklaroval zámer čo najskôr sa vrátiť späť do druhej najvyššej súťaže. Prvé výsledky v novom ročníku to potvrdzujú.
Zverenci Michala Nemca v prvom kole zdolali doma Raslavice 5:1, v druhom si poradili so Sninou 2:0.
Gól už v 7. minúte
Vo Vranove sa hostia ujali vedenia už v siedmej minúte. „Urobili sme veľmi silný presing, Erik Streňo získal nastrelenú loptu od domáceho brankára a dali sme gól,“ opísal úvodný gól stretnutia tréner Nemec.
„Skúsený brankár Dráb spravil zlé rozhodnutie. Stačilo prekopnúť troch hráčov súpera,“ komentoval tento moment domáci kouč Roman Lazúr.
„Spravil chybu, ale aj v kabíne som hovoril, že v iných zápasoch nás podržal,“ doplnil.
Zápas nemohol sledovať z lavičky, po vylúčení v Sabinove dostal dvojtýždňový trest.
„Nebol problém s koučovaním, bol som neďaleko striedačky. Veľa vecí som delegoval aj do kabína na brankára Drába, možno aj to bola chyba, mal iné myšlienky v hlave,“ uviedol.
Lazúr je veľký srdciar, ale nie je búrlivák. V Sabinove však na rozhodcu vyletel. „Nesiem za to vinu, prijímam trest,“ zdôraznil.
Všetci idú na doraz
Streňo pridal svoj druhý gól ešte pred koncom prvého polčasu. Po prestávke sa presadili aj Filip Pálfi a Konstiantyn Matsiakh.
„Celý zápas išiel tak, ako sme potrebovali. Potrebovali sme rýchlo streliť gól, aby sme sa upokojili. Druhý polčas už bol v našej réžii,“ uviedol Miroslav Nemec.
V ďalšom kole sa Humenné stretne s rozbehnutou Spišskou Novou Vsou, ktorá má na konte tiež tri body a identické skóre 11:1.
„V tretej lige Východ je pre nás polovica zápasov derby. Pre nás znamená veľkú spokojnosť, že fanúšikovia chodia na naše zápasy v hojnom počte,“ zdôraznil tréner Humenného.
„Kvalita druhej ligy bola vyššia, ale teraz v tretej lige je Humenné lákadlom pre súperov a všetci sa chcú ukázať. Mužstvá hrajú proti nám na doraz. Som rád, že ostali chalani, ktorí hrali druhú ligu a majú skúsenosti,“ podčiarkol Miroslav Nemec.
Nie je to valec ako vlani
Vranov vlani patril ku kombinačne najlepším tímom III. ligy Východ, pred sezónou však odišlo šesť hráčov, ďalší zápasia so zranením či chorobou.
Aj preto má mužstvo Romana Lazúra na konte po troch zápasoch iba dva body. „Silno krutý výsledok. Vlastnými chybami sme dali súpera na koňa,“ skonštatoval.
„Vypracovali sme si šance, ale ich brankár vychytal dve dobré príležitosti a trafili sme aj brvno. Humenčania to riešili skúsene a efektívne,“ vravel o zápase Lazúr.
Vranov v prvom kole remizoval doma s Kežmarkom 1:1, v Sabinove nasledovala ďalšia deľba bodov po výsledku 0:0.
„Nie je to valec, ako pred rokom, ale káder sa obmenil a snažíme sa učiť nové veci. Keď budeme efektívnejší, body určite prídu,“ zdôraznil tréner Vranova.