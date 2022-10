Sleduje Real aj Chelsea, obdivuje Haalanda. 81-ročná babka šokuje prehľadom

Ktorí sú vaši obľúbení hráči?

Z Liverpoolu je to 66-tka. Ten mladý (chvíľu rozmýšľa)... Alexander-Arnold. Takisto Salah, či Firmino. Mám vytypovaných troch-štyroch.

Ide o futbalistov hrajúcich na rôznych postoch. Nevyberáte si podľa toho, kde hrávajú?

Nie. Ide o to, či sa mi páči ich hra. V Manchester City je teraz ten nový útočník. Haaland. Dáva pekné góly, to sa mi na ňom páči. Ďalej sú to Messi, Ronaldo. Kto ešte? Chelsea? To ani nie, tam nemám obľúbených hráčov.

Je nejaký zápas z minulosti pre vás pamätný?