Veľa si od neho sľubujú. Pod Vihorlat prichádza plzeňský dlháň

Čo sa týka jeho herných schopností, je rýchly, výborne technicky pripravený a nelimituje ho ani jeho veľká výška, práve naopak. Ako útočník je tiež silný na lopte a v hre chrbtom k bráne," dodáva Rada na margo hráča, ktorého do Humenného odporučila hráčska agentúra v zastúpení Mareka Saparu a Štefana Zošáka.

"Verím, že pre nás bude obrovskou posilou. Nechcem trénerovi hovoriť do zostavy, ale myslím si, že na deväťdesiatdeväť percent bude v základnej jedenástke.

"K Dušanovi ešte dodám, že nás zaujal aj svojim charakterom. Do kabíny zapadol naozaj skvele a to tiež rozhodlo o tom, že sme sa ho rozhodli angažovať. U nás to totižto nie je o nejakých veľkých hviezdach, ale o partii.

Naša dohoda znie na pol roka, ale verím, že jeho anabáza u nás bude ešte dlhšia. Všetko bude záležať od výkonov, ktoré na jar v našom drese predvedie."

O strohy naberal pod Horváthom

V českej Viktorii Plzeň prešiel Dušan Pinc všetkými dorasteneckými kategóriami až po juniorku.

Ostrohy naberal aj pod skúseným Pavlom Horváthom, ktorý s Viktorkou získal niekoľko majstrovských titulov.