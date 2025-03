Na Slovensku si vybudoval nový život. Srb popri trénovaniu v Prešove bojuje za piatoligistu

Na svoje futbalové začiatky spomína: "Začiatok mojej futbalovej kariéry je spojený s mestom a klubom, v ktorom som vyrastal. Volal sa FK Ribnica – Jovač. Bol to môj prvý klub a prvýkrát som sa dostal medzi registrovaných futbalistov.

Môj najpamätnejší zápas bol ten, v ktorom sa rozhodlo o postupe Liptovského Mikuláša do najvyššej súťaže."

"Kamarát, ktorý tu už roky hrával, mi navrhol, aby som tu skúsil šťastie aj ja. Začínal som v nižších súťažiach a postupne som sa prepracoval až do tej najvyššej.

Dragan Andrič (vpredu). (Autor: Archív P. C.)

"Momentálne pracujem ako asistent trénera v Tatrane Prešov, kde som držiteľom trénerskej licencie UEFA B, a zároveň som začal pracovať aj na novom prešovskom štadióne.

V tejto sezóne oblečiem dres FK Kendice v 5. lige. Netvrdím, že by som si ešte nechcel zahrať vyššiu súťaž – fyzicky sa cítim dobre a verím, že by som ešte dokázal Tatranu pomôcť, no v klube mali iný názor, a tak som zvolil Kendice.

Časovo mi to kvôli práci vyhovuje. Trénerstvu by som sa chcel venovať aj naďalej a posúvať sa čo najvyššie."