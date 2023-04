Spĺňa už aj parametre IV. kategórie UEFA. Košice začali s dostavbou štadióna

KFA bola v tomto ročníku domovským prostredím pre zápasy európskych pohárových súťaží aj v prípade ukrajinského tímu SC Dnipro-1, ktorý to v Konferenčnej lige dotiahol až do jarnej vyraďovacej fázy.

Na štadióne hráva svoje domáce stretnutia klub FC Košice, ktorý sa usiluje o postup do Fortuna ligy. Päť kôl pred koncom sezóny mu v II. lige patrí druhé miesto, čo by znamenalo účasť v baráži.

Rozbehnúť sa má aj výstavba akadémií

Okrem dostavby hlavného štadióna sa má zrealizovať aj výstavba akadémie FC Košice.

Predpokladaná hodnota výstavby akadémie pri KFA je štyri milióny eur. Mesto na tento účel schválilo klubu prenájom pozemkov na 30 rokov za jedno euro ročne.

Dve naprojektované tréningové ihriská už majú vydané všetky potrebné povolenia. Takisto budova zázemia vrátane šatní.

„Predpokladáme, že s ich výstavbou by sa mohlo začať na jar a do konca budúceho roka by to mohlo byť hotové.

Zároveň pripravujeme územie pre tretie ihrisko. Podarilo sa ho už majetko-právne vysporiadať a začať stavať by sa mohlo po získaní príslušných povolení,“ vravel ešte vlani Gibóda.