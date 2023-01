Piaty šampionát na Slovensku bude najväčší. Kováčik: Je to absolútny strop

„V slovenských podmienkach nemôžeme zorganizovať už nič väčšie alebo lepšie,“ tvrdil o šampionáte hráčov do 21 rokov prednedávnom v rozhovore pre denník Šport.

BRATISLAVA. „Keď budú štadióny v krajských mestách, tak sa budeme snažiť o usporiadanie majstrovstiev Európy do 21 rokov. Keď bude dokončený Národný futbalový štadión, tak o organizáciu európskeho Superpohára. Sú to pre nás výzvy,“ vravel v minulosti prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik.

Slovensko bude hostiteľom EURO 2025 hráčov do 21 rokov! Výkonný výbor UEFA dal slovenskej kandidatúre zelenú v takom rozsahu, že ako prvá krajina ho v ére so šestnástimi účastníkmi usporiada samostatne.

Ľudia z UEFA zavítajú na Slovensko

„Je to najväčšie ocenenie toho, že sme v predchádzajúcich rokoch dokázali vybudovať dostatočnú infraštruktúru. Je to absolútny strop, my už nikdy nič väčšie nebudeme môcť organizovať,“ zdupľoval Kováčik v prvotnej reakcii po pridelení turnaja.

Obrovskú radosť neskrýval ani generálny sekretár SFZ Peter Palenčík.

„Myslím si, že v blízkej budúcnosti k nám z UEFA zavíta viacero skupín odborníkov a tí zadefinujú konkrétne veci, ktoré musíme zlepšiť na jednotlivých štadiónoch. Určite si s nimi prejdeme všetky hotely a tréningové plochy. Následne po vyhodnotení budeme pracovať na čo najlepšej organizácii,“ vyhlásil Palenčík.