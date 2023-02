Špecifický zápas v predvečer výročia vojny. Košice, ďakujeme, lúčili sa Ukrajinci

Dnipro našlo svoj prechodný domov v Košiciach, kde nielen trénovalo, ale hralo aj zápasy v európskych pohárových súťažiach. Najprv to bola kvalifikácia Európskej ligy, potom skupinová fáza Európskej konferenčnej ligy.

KOŠICE. Šlo o predvečer smutného výročia. Už je to rok, čo ruské vojská vtrhli do susednej Ukrajiny. Pred vojnou, ktorá trvá dodnes, ušlo obrovské množstvo ľudí, vrátane celých športových klubov.

Vo štvrtok večer čakal na Dnipro odvetný duel šestnásťfinále proti AEK Larnaka. Tá je lídrom cyperskej ligy. Ukrajinci avizovali, že špecifický dátum ešte viac zvýrazňuje ich motiváciu.

Dôležité pre vlasť, vravel tréner

„Uvedomujeme si to a rozumejú tomu aj hráči. Pre našu vlasť je to veľmi dôležitý zápas. Budeme bojovať do posledných síl,“ avizoval na predzápasovej tlačovke tréner Dnipra Oleksandr Kučer.

Aj cyperský tím cítil veľkú šancu na postup. Z úvodného súboja na domácej pôdy si vďaka výhre 1:0 priviezol tesný náskok.