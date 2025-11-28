Malá obec z východu ašpiruje po jeseni na postup. Nálada v kabíne je úplne skvelá, hovorí opora

V piatej lige Juh – dospelí VsFZ je po jesennej časti na čele tabuľky TJ Dvorníky – Včeláre.
Mužstvo z obce v okrese Košice-okolie, ktorá má približne 500 obyvateľov, dosiahlo v prvej polovici súťaže bilanciu 12 výhier, 0 remíz a 2 prehry, pričom súperom nastrieľali 32 gólov a inkasovali len 12.
To znamená 30 bodov, čím si zabezpečili šesťbodový náskok pred druhými Topoľanmi.
DÁVID BODNÁR, skúsený 32-ročný obranca, futbalovo pôsobil v Rožňave, Rimavskej Sobote, Plešivci, Jesenskom, Tornali, Gemerskej Hôrke a Krásnohorskom Podhradí. Od roku 2024 je hráčom TJ Dvorníky – Včeláre.
Na to, ako hodnotí jesennú časť z pohľadu mužstva i svojho, a ako si v Dvorníkoch – Včelároch predstavujú odvetnú časť súťaže, sme sa opýtali opory zadných radov vedúceho mužstva tabuľky.
Ako hodnotíte priebeh jesennej časti súťaže?
Myslím si, že jesenná časť dopadla viac-menej úspešne. Ako vidíme, sme na 1. mieste s 6-bodovým náskokom, čo nás veľmi teší.
Na druhej strane nás však hnevajú zbytočne stratené body doma s Kapušanmi (0:1), kde sme boli suverénne lepším mužstvom, ale kvôli nepremeneným šanciam sme doplatili na úplný záver zápasu, kde sme inkasovali a prehrali 0:1.
Tým pádom sme stratili cenné domáce body. Základ je, že sme sa z toho poučili ako mužstvo, a že aj keď sme v zápase lepším tímom, neznamená to, že zápas aj vyhráme.
Ako ste spokojný so svojím účinkovaním na jeseň?
S mojím výkonom nikdy nie som a ani nebudem spokojný, pretože stále chcem dosiahnuť viac a viac. Pri našom novom systéme formácie na 3 obrancov máme oveľa väčšiu zodpovednosť v obrane.
Mám pred sebou dlhšiu pauzu, z čoho nie som veľmi šťastný, ale teraz prichádza telocvičnová sezóna, ktorá je už plne naplánovaná.
Dva mesiace sa budeme venovať futbalu a od januára začneme naberať kondičku, keď začne zimná príprava.
Ktorý zápas bol podľa vás najlepší a ktorý najhorší?
Najlepší zápas bol s Medzevom v Slovenskom pohári, keď sme vyradili silného 3. ligového súpera (2:0).
Tento zápas nám dodal obrovské sebavedomie, silu a hlavne sme zistili, že keď budeme dodržiavať taktické pokyny trénera a budeme bojovať jeden za druhého, môžeme sa ako tím dostať ďalej.
Najťažší zápas bol asi v 3. kole Slovenského pohára s Bardejovom, kde sme prehrali po góle z pokutového kopu už v 17. minúte.
Aká je nálada v kabíne?
Nálada v kabíne je úplne skvelá. Máme široký káder, sme partia skvelých futbalistov a máme tu skúseného trénera, ktorý nás dokáže pripraviť na každého súpera. Nemôžem zabudnúť na prezidenta klubu, ktorý nám zabezpečuje ideálne podmienky.
Samozrejme, musíme mu to vrátiť výsledkami, čo sa nám zatiaľ darí. Okrem toho máme nádherné ihrisko a veľké poďakovanie patrí aj našim fanúšikom. Som veľmi rád, že môžem hrať práve v tomto klube.
Čo by ste chceli dosiahnuť v odvetnej časti?
Samozrejme, boli by sme radi, keby sme hrali Ligu majstrov (smiech), no základom je vyhrať všetky ostatné zápasy, vyhrať ligu a potom uvidíme, čo ďalej.
O postupe zatiaľ nechceme hovoriť, to je ešte veľmi vzdialená téma. Keď vyhráme ligu, vtedy sa môžeme baviť o postupe.
Kedy sa začne zimná príprava a ako bude vyzerať?
Príprava začne, keď zjeme posledné rezne z Vianoc (smiech). Malo by to byť v polke januára.
Bude to hlavne o kondičke, budeme trénovať dvakrát týždenne a cez víkend zápasy.
No a samozrejme, ak to dovolí práca, pretože futbal je pre nás na prvom mieste aj keď niekedy musí ísť robota do popredia.