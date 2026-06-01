Oslavy Paríža na kurte Roland Garros. Hviezda rozospievala publikum pokrikom

Ousmane Dembélé z PSG (vľavo) a Bradley Barcola prichádzajú na kurt s trofejou Ligy majstrov počas turnaja Roland Garros v Paríži.
Ousmane Dembélé z PSG (vľavo) a Bradley Barcola prichádzajú na kurt s trofejou Ligy majstrov počas turnaja Roland Garros v Paríži. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. jún 2026 o 20:33
ShareTweet0

Dostali od zaplneného hľadiska na kurte Philippa Chatriera potlesk v stoji.

Futbalisti Paríža Saint-Germain priniesli trofej za víťazstvo v sobotňajšom finále Ligy majstrov po nad Arsenalom na tenisový Grand Slam Roland Garros.

Úradujúci držiteľ Zlatej lopty Ousmane Dembele a jeho traja francúzski spoluhráči Bradley Barcola, Warren Zaire-Emery a Desire Doue dostali od zaplneného hľadiska na kurte Philippa Chatriera potlesk v stoji.

Prezident PSG Nasser Al-Khelaifi sa taktiež nachádzal na štadióne, ktorý je blízko Parku princov, domovského stánku klubu. Al-Khelaifi je bývalý tenista, na okruhu ATP odohral dva duely.

Z hrdinu sa stal smoliar, no futbal bol spravodlivý. Je náročné to prijať, smúti Arteta
Súvisiaci článok
Z hrdinu sa stal smoliar, no futbal bol spravodlivý. Je náročné to prijať, smúti Arteta

V roku 1995 prehral s bývalým víťazom Roland Garros Thomasom Musterom. Päťdesiatdvaročný Katarčan reprezentoval aj svoju krajinu v Davisovom pohári.

„Počas celého ročníka sme každý deň pracovali na tom, aby sme túto trofej opäť získali. Pokúsime sa vyhrať ďalšiu v budúcej sezóne, ale predtým sú tu majstrovstvá sveta s národným tímom,“ citovala Dembeleho agentúra AP.

Ten následne začal spievať s podporou publika obľúbený pokrik francúzskeho veľkoklubu „Toto je Paríž!“.

Liga majstrov

Liga majstrov

    Ousmane Dembélé z PSG (vľavo) a Bradley Barcola prichádzajú na kurt s trofejou Ligy majstrov počas turnaja Roland Garros v Paríži.
    Ousmane Dembélé z PSG (vľavo) a Bradley Barcola prichádzajú na kurt s trofejou Ligy majstrov počas turnaja Roland Garros v Paríži.
    Oslavy Paríža na kurte Roland Garros. Hviezda rozospievala publikum pokrikom
    dnes 20:33
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Oslavy Paríža na kurte Roland Garros. Hviezda rozospievala publikum pokrikom