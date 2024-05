Kto sa udrží v tretej lige? Bardejov si poriadne skomplikoval situáciu, súperí s dvoma farmami

Doterajší tréneri budú pokračovať v klube v iných pozíciách. Kukulský s Tyčom to budú mať o to ťažšie, že mužstvo opúšťajú skúsenejší hráči a mužstvo z Horného Šariša nastupuje s hojným počtom dorastencov.

Bardejovčania to nebudú mať jednoduché. Svidník i Oravské Veselé sú farmami klubov z vyšších súťaží (Humenné a Liptovský Mikuláš) a tak sa očakáva, že hráči týchto klubov svoje farmy posilnia.

Pravidlá stanovené SFZ to povoľujú. Zmenu by mala priniesť plánovaná reorganizácia, ktorá by mala upraviť pomery v tretej lige.