Model tretích líg sa má znovu meniť. Majú do nich pribudnúť B-mužstvá

BRATISLAVA. Súčasný model futbalových súťaží na Slovensku platí len druhý rok a už sa znovu chystá zmena.

Rozhodne o nej konferencia Slovenského futbalového zväzu v piatok 1. marca. Zmeny by mali vstúpiť do platnosti od sezóny 2025/2026 a týkala by sa najmä tretích líg.

Pritom pri reorganizácii sa hovorilo o tom, že tento model bude platiť minimálne päť rokov.