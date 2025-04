Brat reprezentanta nastúpil za mužov ako 15-ročný. Mám rád výzvy, tvrdí

Hoci má len 15 rokov, pravidelne nastupuje za tím U19 v tretej lige. V aktuálnej sezóne nastrieľal v 18 zápasoch skvelých 25 gólov.

„Volali ma do Spartaka Trnava a AS Trenčín, ale dohodol som sa s trénermi, že vydržím do konca sezóny a pomôžem Bytči postúpiť do druhej ligy. V lete by som potom mal odísť do prvej ligy.

V tretej lige aktuálne zbieram hernú prax. Verím, že rozhodnutie vydržať v Bytči bolo správne,“ prezradil.

V mysli je vždy najlepší

Bytča je aktuálne v tretej lige dorastu U19 tretia, na lídra z Dolného Kubína stráca sedem bodov. Má však o dva zápasy menej.

„Hrať proti starším protihráčom je náročné, no ja mám rád výzvy. I keď sú mohutnejší, robím všetko preto, aby som bol na ihrisku lepší ako oni.

Riadim sa tým, čo Ronaldo, že v mojej mysli som vždy najlepší. Na ihrisku si proste musí človek veriť, pretože inak nedosiahne nič. Ako hovorím, som pripravený urobiť maximum, aby som raz bol profesionálnym hráčom,“ uzavrel talent slovenského futbalu Arthur Miroslav Boženík.