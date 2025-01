Pätnásťročný talent nastupuje proti devätnásťročným. Mám rád výzvy, tvrdí

Základom slovenského športu je mládež. To je zásada Stredoslovenského futbalového zväzu, ktorý uplynulý týždeň vyhlásil mená najlepších futbalistov. Cenu v kategórii do 15 rokov si odniesol talentovaný ARTHUR MIROSLAV BOŽENÍK z MFK Bytča.

Na Galavečeri SsFZ ste si prevzali cenu za najlepší talent roka do 15 rokov. Čo to pre vás znamená? Veľmi som sa potešil. Zostal som prekvapený, nečakal som, že sa dostanem do takéhoto výberu. Aj rodina bola prekvapená a samozrejme mala radosť. Táto cena patrí tiež rodičom, pretože mi venovali množstvo času a energie. Vždy ma vo futbale podporovali a podporujú.

Slávnostný večer som vnímal ako šancu zviditeľniť sa. Povedal som si, že je to prvý krok k úspechu. Aj vďaka tomuto oceneniu verím, že mám šancu vo futbale niečo dosiahnuť. Moderátor podujatia Mário Bóna vás na pódiu vyzval na krátky rozhovor. Mali ste trému? Je ľahšie stáť na ihrisku alebo na pódiu? Snažil som sa byť v pohode, čo sa mi darilo. Mierna nervozita prišla, keď sa ma začal vypytovať (smiech). Bol som trošku strémovaný, pretože nezvyknem pred toľkými ľuďmi stáť na pódiu. Zvládol som to však celkom dobre. A nakoniec som si to nesmierne užil. Bola to veľmi dobrá akcia. Nezabudnem, že som bol jej súčasťou.

Veľa ste diskutovali o bratovi Róbertovi Boženíkovi, ktorý hrá za portugalský klub Boavista Porto. On je váš futbalový vzor? Áno a tiež Cristiano Ronaldo. Vo futbale chcem niečo dokázať, preto k nemu pristupujem profesionálne. Tvrdo makám, trénujem aj individuálne a často navštevujem posilňovňu. Verím, že keď do toho dám všetko, vyplatí sa mi to. VIDEO: Arthur Boženík v čase od 31:00

Bavíte sa s bratom, reprezentantom Slovenska o futbale? Chcete dosiahnuť podobné úspechy? Volal mi hneď po galavečeri a gratuloval mi. Jeho podporu si vážim. Poviem pravdu, snažím sa, aby som bol raz ešte lepší ako on. Je to pre mňa motivácia, byť najlepší v rodine. Je to však ešte dlhá cesta. Máte vysnenú súťaž, ktorú by ste si chceli zahrať? Ako každý futbalista, anglickú Premier League alebo španielsku La Ligu. Láka ma to. Chcel by som si to raz vyskúšať.

Aktuálne ste len na začiatku kariéry, pôsobíte v MFK Bytča, kde ste na hosťovaní z MŠK Žilina. V aktuálnej sezóne ste nastrieľali 17 gólov. Máte nejaké vážnejšie ponuky? Volali ma do Spartaka Trnava a AS Trenčín, ale dohodol som sa s trénermi, že vydržím do konca sezóny a pomôžem Bytči postúpiť do druhej ligy. V lete by som potom mal odísť do prvej ligy. V tretej lige aktuálne zbieram hernú prax. Verím, že rozhodnutie vydržať v Bytči bolo správne.

Na prvú rezervu Dukly Banská Bystrica strácate aktuálne len päť bodov. Podarí sa vám ju dobehnúť? Máme to dobre rozbehnuté, preto to chceme dokázať. Dôležité zápasy hráme hneď na začiatku jari, preto sa na ne chceme dobre pripraviť.

Máte pätnásť rokov, no na ihrisku sa stretávate aj s devätnásťročnými súpermi. Ako to zvládate? Hrať proti starším protihráčom je náročné, no ja mám rád výzvy. I keď sú mohutnejší, robím všetko preto, aby som bol na ihrisku lepší ako oni. Riadim sa tým, čo Ronaldo, že v mojej mysli som vždy najlepší. Na ihrisku si proste musí človek veriť, pretože inak nedosiahne nič. Ako hovorím, som pripravený urobiť maximum, aby som raz bol profesionálnym hráčom.

Arthur Boženík. (Autor: archív - AB)

Ktoré herné činnosti sú vašou výhodou a v ktorých musíte naopak zabrať? Dominujem v rýchlosti a v streľbe, mojou výhodou je, že viem zakončiť oboma nohami. Zlepšiť by som sa chcel v osobných súbojoch, preto často navštevujem posilňovňu. Okrem hrania sa snažím aj dobre regenerovať, strážim si stravu a otužujem sa. Po tréningu využívam studenú vodu či saunu. Keď je taká možnosť.

Komu vďačíte za ocenenie Talent roka 2024? Ako som hovoril, veľká zásluha patrí rodine. Otec, mamina, starí rodičia, brat, sestra, ktorí ma vždy podporujú. Veľká vďaka patrí trénerovi Stanislavovi Lojdlovi, ktorý si ma pred dvomi rokmi v zime zobral k sebe a odovzdal mi množstvo skúseností. Hneď na začiatku mi povedal, že to nebude ľahké, no zvládol som to. Ďakujem, že ma natrénoval a verím, že ho nesklamem. Pretože on je ten, ktorý ma vždy správne motivuje.