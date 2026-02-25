Žilinu nepustil medzi najlepšiu osmičku belgický súper. Rozhodol jediný gól

Na snímke v strede hráč Club Bruggy Laurens Goemaere (73) a hráč MŠK Žilina Jakub Jokl (1).
Fotogaléria (17)
Na snímke v strede hráč Club Bruggy Laurens Goemaere (73) a hráč MŠK Žilina Jakub Jokl (1). (Autor: © Matej Sagan / Sportnet 2026)
Sportnet, TASR|25. feb 2026 o 17:54
ShareTweet1

Mladí Žilinčania hrali tretí raz osemfinále Ligy majstrov.

Mládežnícka Liga majstrov - osemfinále

MŠK Žilina - Club Bruggy KV 0:1 (0:1)

Gól: 35. Koren.

Rozhodovali: Gidženov - Mitrev, Vukov (všetci Bulh.), ŽK: Bortoli, Jokl, Pavlík - Delorge, Elbay, Van Britsom, Okon-Engstler, Musuayi

Diváci: 10.572

Žilina: Jokl - Pališčák, Pavlík, Okál - Bortoli, Bzdyl, Václavek, Staník (82. Kmeť) - Baleja (82. Korenčík), Gučík (61. Pecsuk), Kóša

Club Bruggy: Vandem Driessche - Elbay, Verlinden, Goemaere, Vandeperre - Okon-Engstler (90.+5 Wins), Da Silva (60. Van Britsom), Delorge - T. Jensen (80. Amengai), Musuayi, Koren (80. Kurtal)

Futbalisti MŠK Žilina neuspeli v osemfinále mládežníckej Ligy majstrov.

V stredajšom zápase prehrali na domácej pôde s belgickým tímom Club Bruggy 0:1 a so súťažou sa rozlúčili. Jediný gól strelil v 35. minúte Tian Koren.

Priebeh zápasu

I. polčas

Úvodné minúty duelu patrili Žilinčanom, ktorí sa súpera z renomovanej akadémie vôbec nezľakli. V 24. minúte Okál našiel krásnym pasom Baleju, ktorého technická strela tesne minula pravý horný roh súperovej brány.

Fotogaléria zo zápasu MŠK Žilina - Club Bruggy KV (mládežnícka Liga majstrov)
Na snímke hráč MŠK Žilina Fabian Bzdyl (11) a hráč Club Bruggy Tobias Lund-Jensen (78) počas osemfinálového zápasu Ligy Majstrov U19 medzi MŠK Žilina a Club Bruggy v Žiline.
Na snímke maskot Žiliny počas osemfinálového zápasu Ligy Majstrov U19 medzi MŠK Žilina a Club Bruggy v Žiline.
Na snímke fanúšici Žiliny počas osemfinálového zápasu Ligy Majstrov U19 medzi MŠK Žilina a Club Bruggy v Žiline.
Na snímke choreo Žiliny počas osemfinálového zápasu Ligy Majstrov U19 medzi MŠK Žilina a Club Bruggy v Žiline.
17 fotografií
Na snímke hráči Žiliny počas osemfinálového zápasu Ligy Majstrov U19 medzi MŠK Žilina a Club Bruggy v Žiline.Na snímke hráči Club Bruggy počas osemfinálového zápasu Ligy Majstrov U19 medzi MŠK Žilina a Club Bruggy v Žiline.Na snímke hráč MŠK Žilina Marco Bortoli (8) a hráč Club Bruggy Alexander Vandeperre (92) počas osemfinálového zápasu Ligy Majstrov U19 medzi MŠK Žilina a Club Bruggy v Žiline.Na snímke hráč MŠK Žilina Marco Bortoli (8) a hráč Club Bruggy Tian Nai Koren (85) počas osemfinálového zápasu Ligy Majstrov U19 medzi MŠK Žilina a Club Bruggy v Žiline.Na snímke hráč MŠK Žilina Tobiáš Pališčák (2) a hráč Club Bruggy Jessie Da Silva (72) počas osemfinálového zápasu Ligy Majstrov U19 medzi MŠK Žilina a Club Bruggy v Žiline.Na snímke hráč MŠK Žilina Tobiáš Pališčák (2) a hráč Club Bruggy Jessie Da Silva (72) počas osemfinálového zápasu Ligy Majstrov U19 medzi MŠK Žilina a Club Bruggy v Žiline.Na snímke hráč MŠK Žilina Patrik Baleja (7) počas osemfinálového zápasu Ligy Majstrov U19 medzi MŠK Žilina a Club Bruggy v Žiline.Na snímke hráč MŠK Žilina Marco Bortoli (8) a hráč Club Bruggy Jessie Da Silva (72) počas osemfinálového zápasu Ligy Majstrov U19 medzi MŠK Žilina a Club Bruggy v Žiline.Na snímke v strede hráč Club Bruggy Laurens Goemaere (73) a hráč MŠK Žilina Jakub Jokl (1) počas osemfinálového zápasu Ligy Majstrov U19 medzi MŠK Žilina a Club Bruggy v Žiline.Na snímke hráč Club Bruggy Lucas Delorge (76) prihrávajúci na prvý gól Club Bruggy počas osemfinálového zápasu Ligy Majstrov U19 medzi MŠK Žilina a Club Bruggy v Žiline.Na snímke zľava hráč Club Bruggy Alexander Vandeperre (92), hráč Club Bruggy Tian Nai Koren (85) a hráč Club Bruggy Jessie Da Silva (72) tešiaci sa z gólu Club Bruggy na 1:0 počas osemfinálového zápasu Ligy Majstrov U19 medzi MŠK Žilina a Club Bruggy v Žiline.Na snímke hráč Club Bruggy Tian Nai Koren (85) oslavujúci gól na 1:0 pre Club Bruggy počas osemfinálového zápasu Ligy Majstrov U19 medzi MŠK Žilina a Club Bruggy v Žiline.Na snímke hráč MŠK Žilina Marco Bortoli (8) a hráč Club Bruggy Tian Nai Koren (85) počas osemfinálového zápasu Ligy Majstrov U19 medzi MŠK Žilina a Club Bruggy v Žiline.

Domáci pohrozili aj o dve minúty neskôr, no Bortoli sa do zakončenia nepredral. Hostia ovládli druhú polovicu prvého polčasu a v 35. minúte išli do vedenia. Nacvičeným signálom oklamal žilinskú obranu Slovinec Koren.

II. polčas

Do druhého polčasu nastúpili Žilinčania s obrovským odhodlaním otočiť výsledok, ale pálili vyložené šance. Tú najväčšiu zahodil v 70. minúte striedajúci Pecsuk, ktorého zakončenie z 10 metrov minulo ľavú tyč.

O tri minúty neskôr predviedol odvážny prienik do šestnástky hostí Staník, no jeho krížna strela z pravej strany mierila rovnako tesne vedľa. Snaha zverencov Michala Kijačika vyvrcholila v nadstavenom čase, ale na zvrat to napokon nestačilo. Z postupu sa tak tešil belgický Club Bruggy.

Formát mládežníckej Ligy majstrov

V mládežníckej Lige majstrov hrajú tímy do 19 rokov a súťaž pozostáva z dvoch častí.

Ligová vetva má rovnaké zloženie ako v seniorskej Lige majstrov, kde mládežnícke tímy absolvujú 6 zápasov (na rozdiel od 8 pri seniorskej Lige majstrov). Do vyraďovacej časti postúpi 22 tímov.

Mimo ligovej vetvy sa hrá aj majstrovská vetva, v ktorej súčasťou sú šampióni mládežníckych národných líg, ktorí v troch kolách bojujú o 10 miesteniek do play-off.

Tímy na 1. - 6. mieste ligovej vetvy zabojujú v šestnásťfinále o postup proti mužstvám na 17. - 22. mieste ligovej vetvy, postupujúcich z majstrovskej vetvy čakajú v boji o osemfinále zvyšné výbery z ligovej vetvy.

Všetky zápasy play-off sa hrajú iba na jeden duel.

Liga majstrov

Liga majstrov

    Real Madrid - Benfica Lisabon: ONLINE prenos z druhého zápasu play off Ligy majstrov. online
    Real Madrid - Benfica Lisabon: ONLINE prenos z druhého zápasu play off Ligy majstrov. online
    ONLINE: Real Madrid - Benfica Lisabon dnes, play off Ligy majstrov LIVE (odveta)
    dnes 18:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Žilinu nepustil medzi najlepšiu osmičku belgický súper. Rozhodol jediný gól