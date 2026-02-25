Žilinu nepustil medzi najlepšiu osmičku belgický súper. Rozhodol jediný gól

Mládežnícka Liga majstrov - osemfinále
MŠK Žilina - Club Bruggy KV 0:1 (0:1)
Gól: 35. Koren.
Rozhodovali: Gidženov - Mitrev, Vukov (všetci Bulh.), ŽK: Bortoli, Jokl, Pavlík - Delorge, Elbay, Van Britsom, Okon-Engstler, Musuayi
Diváci: 10.572
Žilina: Jokl - Pališčák, Pavlík, Okál - Bortoli, Bzdyl, Václavek, Staník (82. Kmeť) - Baleja (82. Korenčík), Gučík (61. Pecsuk), Kóša
Club Bruggy: Vandem Driessche - Elbay, Verlinden, Goemaere, Vandeperre - Okon-Engstler (90.+5 Wins), Da Silva (60. Van Britsom), Delorge - T. Jensen (80. Amengai), Musuayi, Koren (80. Kurtal)
Futbalisti MŠK Žilina neuspeli v osemfinále mládežníckej Ligy majstrov.
V stredajšom zápase prehrali na domácej pôde s belgickým tímom Club Bruggy 0:1 a so súťažou sa rozlúčili. Jediný gól strelil v 35. minúte Tian Koren.
Priebeh zápasu
I. polčas
Úvodné minúty duelu patrili Žilinčanom, ktorí sa súpera z renomovanej akadémie vôbec nezľakli. V 24. minúte Okál našiel krásnym pasom Baleju, ktorého technická strela tesne minula pravý horný roh súperovej brány.
Domáci pohrozili aj o dve minúty neskôr, no Bortoli sa do zakončenia nepredral. Hostia ovládli druhú polovicu prvého polčasu a v 35. minúte išli do vedenia. Nacvičeným signálom oklamal žilinskú obranu Slovinec Koren.
II. polčas
Do druhého polčasu nastúpili Žilinčania s obrovským odhodlaním otočiť výsledok, ale pálili vyložené šance. Tú najväčšiu zahodil v 70. minúte striedajúci Pecsuk, ktorého zakončenie z 10 metrov minulo ľavú tyč.
O tri minúty neskôr predviedol odvážny prienik do šestnástky hostí Staník, no jeho krížna strela z pravej strany mierila rovnako tesne vedľa. Snaha zverencov Michala Kijačika vyvrcholila v nadstavenom čase, ale na zvrat to napokon nestačilo. Z postupu sa tak tešil belgický Club Bruggy.
Formát mládežníckej Ligy majstrov
V mládežníckej Lige majstrov hrajú tímy do 19 rokov a súťaž pozostáva z dvoch častí.
Ligová vetva má rovnaké zloženie ako v seniorskej Lige majstrov, kde mládežnícke tímy absolvujú 6 zápasov (na rozdiel od 8 pri seniorskej Lige majstrov). Do vyraďovacej časti postúpi 22 tímov.
Mimo ligovej vetvy sa hrá aj majstrovská vetva, v ktorej súčasťou sú šampióni mládežníckych národných líg, ktorí v troch kolách bojujú o 10 miesteniek do play-off.
Tímy na 1. - 6. mieste ligovej vetvy zabojujú v šestnásťfinále o postup proti mužstvám na 17. - 22. mieste ligovej vetvy, postupujúcich z majstrovskej vetvy čakajú v boji o osemfinále zvyšné výbery z ligovej vetvy.
Všetky zápasy play-off sa hrajú iba na jeden duel.