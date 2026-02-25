Olympiáda bola životná lekcia. Je čas vziať si späť svoje zdravie, vraví Davidová

Za životnú lekciu označila česká biatlonistka Markéta Davidová tohtoročnú účasť na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d 'Ampezzo, kde ju limitovalo opakované zranenie chrbta.
Na svojom Instagrame dvadsaťdeväťročná reprezentantka uviedla, že je na čase, aby sa uzdravila a začala mať opäť radosť zo života. Podpory sa dočkala aj od snoubordkrosárky Evy Adamczykovej.
"Moja tretia olympiáda a jedna veľká životná lekcia zároveň. Je čas všetko prijať a vziať si späť svoje zdravie a radosť zo života, "napísala Davidová.
Majsterka sveta z vytrvalostného pretekov v roku 2021 sa od januára znovu potýka z výhrezom ploténky, s ktorou bola aj vlani na operácii.
Na ZOH 2026 absolvovala v Anterselve dvoje preteky - ako finišmanka miešanej štafety neudržala piate miesto a klesla na jedenáste, v šprinte potom obsadila 81. pozíciu.
Po skončení hier ukončila sezónu a do záverečných troch dielov Svetového pohára v marci už nezasiahne.
Podporu Davidovej vyjadrila na sociálnej sieti napríklad Adamczyková, ktorá v Taliansku vybojovala striebro a skompletizovala svoju medailovú zbierku z olympijských hier.
Po tom, čo biatlonistke napísala, že "je čas na koňa, konečne", Davidová odpovedala: "K tomu sa, dúfam, tiež časom dopracujem. "