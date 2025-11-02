Kapitán je špecialista na derby. Skóroval vo všetkých zápasoch so súpermi z regiónu

KALINOVO. Šancu mal už hneď v prvej minúte. Vtedy ešte neuspel, ale napokon dvoma gólmi zariadil výhru svojho mužstva.
MŠK Rimavská Sobota zvíťazil 2:1 v poslednom jesennom kole III. ligy Stred na pôde TJ Baník Kalinovo, keď oba presné zásahy hostí zaznamenal kapitán Csaba Juhász.
Derbyzápasy si užíva
38-ročný útočník je špecialistom na derby – v jesennej časti skóroval sedemkrát, z toho päť gólov padlo v súbojoch so súpermi z regiónu.
Fiľakovu dal dva góly, Lučencu jeden, ale ten bol víťazný a o to sladší, že padol v poslednej sekunde a aj proti Kalinovu sa presadil dvakrát.
„Tieto zápasy mi sedia, užívam si ich. Teší ma, že sa mi v derbyzápasoch darí,“ usmieval sa po zápase Juhász.
Prvý gól zápasu strelilo domáce Kalinovo. V 11. minúte využil nedorozumenie medzi obrancami a brankárom Collins Terese Toshor.
Hostia však vyrovnali už o sedem minút neskôr. Matheus Saturnino Matos poslal výborný center na Juhásza a on nechytateľne hlavičkoval do protipohybu brankárovi.
Šance boli na oboch stranách, brankári sa nenudili.
V 65. minúte vyšla Rimavskosoboťanov rýchla akcia, Ruam Kevin Almeida Valentim, prezývaný Lukaku, si výborne pokryl loptu a skvelou prihrávkou vysunul Juhásza.
„Bol som medzi dvoma obrancami, dostal som výbornú loptu. Moja prvá myšlienka bola, že musím strieľať a som veľmi rád, že padlo to tam,“ opísal svoju gólovú situáciu Juhász.
Záver zápasu bol trochu nervózny, bolo aj veľa ošetrovaní a preto rozhodca pridával päť minút, no domáci sa už do vyloženej šance nedostali.
„V Kalinove sa nikdy nehrá ľahko, derby navyše nemá favorita. Myslím si však, že sme mali väčšie šance a zaslúžene sme vyhrali,“ poznamenal kapitán Juhász.
Rozhodla individuálna kvalita
Kalinovo prehralo piaty zápas v rade. Zimovať bude na 11. mieste so 13 bodmi.
„Bol to vyrovnaný zápas, mali sme hernú prevahu, ale body sme nezískali. Rozhodla individuálna kvalita hráčov Rimavskej Soboty v brejkových situáciách. Využili ten priestor a my sme podobné situácie nevedeli využiť,“ vravel po stretnutí tréner Kalinova Michal Karásek.
„Máme úzky káder, do toho prišli zdravotné problémy. Mali sme dobre rozohrané zápasy, ktoré sme prehrali na konci, lebo sme nevedeli prestriedať,“ poznamenal.
Zlá séria sa začala prehrou v Oravskom Veselom, kde víťazný gól domácich padol v pridanom čase. „Odvtedy sa to s nami ťahá,“ povzdychol si domáci tréner.
Viacero kľúčových hráčov malo pre zranenia tréningové výpadky, čo sa odzrkadlilo aj na výkone.
Karásek vyzdvihol domácu výhru 2:1 s Martinom, kedy otáčali skóre v závere. „Odohrali sme dobrý zápas aj s Ružomberkom, čo sme tiež vyhrali 2:1. Škoda zápasu vo Fiľakove, kde sme v závere dostali gól zo spornej penalty a prehrali 1:2,“ skonštatoval Karásek.
Aj na jar bude o čo hrať
Rimavská Sobota obsadila po jesennej časti šiestu priečku, má 22 bodov. Na lídra z Námestova stráca sedem bodov.
„Hrali sme kombinačne, vypracovali sme si šance. Domáci sa dostávali do príležitostí po nakopávaných loptách a štandardkách. Podľa mňa sme boli lepší, aj keď v defenzíve stále robíme veľa chýb,“ zhodnotil posledný zápas jesene športový riaditeľ Soboťanov Jozef Pisár.
Jeho mužstvo má tretiu najhoršiu defenzívu v súťaži, inkasovalo až 30 gólov. V prvom zápase sezóny sa však zranili dvaja stopéri.
Hugo Ciprus pre zranenie krížneho väzu vypadol prakticky na celú sezónu. Brazílčan Esteiller Abas Cortes síce naskočil už v 5. kole, no ku zraneniu brušného svalu si privodil ešte aj výron členka.
Síce naďalej pravidelne nastupoval, no hral s veľkým sebazaprením. „Pred každým zápasom dostane tri tabletky, 90 minút, hodinu a pol hodinu pred výkopom a takto to zvláda,“ prezradil Pisár.
„Jeseň mohla byť aj lepšia, zranenia v úvode nás pribrzdili. Domáce zápasy sme však až na ten posledný s Oravským Veselým zvládli a sme v hornej polovici tabuľky. Naša strata nie je až taká veľká, aj na jar bude o čo hrať,“ zdôraznil Juhász.
V minulej sezóne bol s dvadsiatimi gólmi najlepším strelcom svojho mužstva, dostal sa aj do jedenástky sezóny.
V aktuálnom ročníku čakal na prvé góly až do šiesteho kola, ale potom si našiel strelecké kopačky. Spolu s Ruamom Kevinom Almeidom sú najlepšími strelcami tímu. Obaja dali po sedem gólov.
„Mohol som skórovať aj viackrát, lebo som na to mal šance. Nie som úplne spokojný, ale sedem gólov nie je zlá bilancia. Som rád, že som pomohol mužstvu,“ podčiarkol kapitán Rimavskej Soboty.