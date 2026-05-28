VIDEO: Halák ožil v Bell Centre. Fanúšikom Montrealu pripomenul svoju legendárnu jazdu

Bývalý slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák bol ústrednou postavou pred zápasom finále Východnej konferencie NHL v Montreale.
Štyridsaťjedenročný Slovák priniesol do Bell Centre v jednej ruke pochodeň s ohňom a v druhej dopravnú značku „STOP“ s nápisom „Dobeš“, ktorá odkazovala na výkonnosť českého brankára Jakuba Dobeša.
Haláka poctil jeho bývalý zamestnávateľ nesením symbolickej pochodne ako prvého hráča, ktorý s klubom nezískal Stanleyho pohár. Pred ním ju niesli legendy Canadiens ako Yvan Cournoyer, Serge Savard, Chris Nilan, Kirk Muller, Guy Carbonneau, Larry Robinson či Claude Lemieux.
Halák sa vryl do pamäte fanúšikov kanadského klubu výkonmi v play off 2010, keď Montreal ako ôsmy tím konferencie doviedol do konferenčného finále.
V súčasnosti pripomína Halákovu „jazdu“ český gólman Dobeš. Ten predviedol vo štvrtom stretnutí série 39 zákrokov, ktoré však nezabránili prehre „Habs“ nad Carolinou Hurricanes 0:4.
Montreal musí na postup do boja o Stanleyho pohár proti Vegas zvládnuť tri zápasy za sebou, keďže prehráva už 1:3 na zápasy.