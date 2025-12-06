    Verstappen nedal šancu jazdcom McLarenu, trpké prvenstvo si pripísal Hamilton

    Holandský pretekár F1 Max Verstappen vyhral kvalifikáciu na Veľkú cenu Abú Zabí 2025.
    Holandský pretekár F1 Max Verstappen vyhral kvalifikáciu na Veľkú cenu Abú Zabí 2025. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|6. dec 2025 o 16:10
    Max Verstappen vyhral kvalifikáciu o vyše dve desatiny.

    Formula 1 2025

    Veľká cena Abú Zabí - kvalifikácia:

    1.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    1:22,207 min

    2.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    + 0,201 s

    3.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    + 0,230 s

    4.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    + 0,438 s

    5.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    + 0,523 s

    6.

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    + 0,695 s

    7.

    Gabriel Bortoleto

    Brazília

    Sauber

    + 0,697 s

    8.

    Esteban Ocon

    Francúzsko

    Haas

    + 0,706 s

    9.

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Racing Bulls

    + 0,865 s

    10.

    Júki Cunoda

    Japonsko

    Red Bull

    bez času

    Holanďan Max Verstappen pomerne jednoznačne zvíťazil v kvalifikácii na Veľkú cenu Abú Zabí 2025, ktorá uzavrie sezónu pretekov formuly 1.

    Na okruhu Yas Marina zdolal oboch pilotov McLarenu o viac ako dve desatiny. V internom súboji "papájových" monopostov uspel Lando Norris, ktorého čas bol o 0,029 sekundy lepší ako v podaní Oscara Piastriho.

    Úradujúci majster Verstappen potvrdil formu na konci sezóny a najrýchlejší čas mal už po prvých jazdách v Q3. Pole position získal časom 1:22,207 minúty.

    O čo najlepší výsledok bojoval aj Brit George Russell na Mercedese, no v poslednej zákrute korigoval šmyk a nakoniec obsadil štvrté miesto.

    Ďalšiu trpkú kvalifikáciu má za sebou hviezdny Lewis Hamilton, ktorý opäť vypadol v Q1 a stal sa prvým jazdcom Ferrari s troma vypadnutiami v úvodnej časti kvalifikácie za sebou.

    VIDEO: Max Verstappen vyhral kvalifikáciu na VC Abú Zabí 2025

    Norris má potenciálny zisk premiérového titulu vo svojich rukách, stačí mu skončiť na treťom alebo lepšom mieste. Verstappen potrebuje na piaty titul o 13 bodov viac ako Norris a udržať náskok pred Oscarom Piastrim.

    Ten stráca na lídra a tímového kolegu 16 bodov a má tak najmenšie šance na zisk premiérového titulu. Jazdecký primát by bol pre McLaren prvý od roku 2008, kedy ho získal v jeho farbách Hamilton.

    V prebiehajúcej sezóne už má tradičný britský tím na konte Pohár konštruktérov, a ten získal zároveň s jazdeckým titulom naposledy v roku 1998 zásluhou šampióna Mika Häkkinena a Davida Coultharda.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    dnes 16:10
