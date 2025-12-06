Verstappen nedal šancu jazdcom McLarenu, trpké prvenstvo si pripísal Hamilton

Formula 1 2025
Veľká cena Abú Zabí - kvalifikácia:
1.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
1:22,207 min
2.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+ 0,201 s
3.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+ 0,230 s
4.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+ 0,438 s
5.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+ 0,523 s
6.
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
+ 0,695 s
7.
Gabriel Bortoleto
Brazília
Sauber
+ 0,697 s
8.
Esteban Ocon
Francúzsko
Haas
+ 0,706 s
9.
Isack Hadjar
Francúzsko
Racing Bulls
+ 0,865 s
10.
Júki Cunoda
Japonsko
Red Bull
bez času
Holanďan Max Verstappen pomerne jednoznačne zvíťazil v kvalifikácii na Veľkú cenu Abú Zabí 2025, ktorá uzavrie sezónu pretekov formuly 1.
Na okruhu Yas Marina zdolal oboch pilotov McLarenu o viac ako dve desatiny. V internom súboji "papájových" monopostov uspel Lando Norris, ktorého čas bol o 0,029 sekundy lepší ako v podaní Oscara Piastriho.
Úradujúci majster Verstappen potvrdil formu na konci sezóny a najrýchlejší čas mal už po prvých jazdách v Q3. Pole position získal časom 1:22,207 minúty.
O čo najlepší výsledok bojoval aj Brit George Russell na Mercedese, no v poslednej zákrute korigoval šmyk a nakoniec obsadil štvrté miesto.
Ďalšiu trpkú kvalifikáciu má za sebou hviezdny Lewis Hamilton, ktorý opäť vypadol v Q1 a stal sa prvým jazdcom Ferrari s troma vypadnutiami v úvodnej časti kvalifikácie za sebou.
VIDEO: Max Verstappen vyhral kvalifikáciu na VC Abú Zabí 2025
Norris má potenciálny zisk premiérového titulu vo svojich rukách, stačí mu skončiť na treťom alebo lepšom mieste. Verstappen potrebuje na piaty titul o 13 bodov viac ako Norris a udržať náskok pred Oscarom Piastrim.
Ten stráca na lídra a tímového kolegu 16 bodov a má tak najmenšie šance na zisk premiérového titulu. Jazdecký primát by bol pre McLaren prvý od roku 2008, kedy ho získal v jeho farbách Hamilton.
V prebiehajúcej sezóne už má tradičný britský tím na konte Pohár konštruktérov, a ten získal zároveň s jazdeckým titulom naposledy v roku 1998 zásluhou šampióna Mika Häkkinena a Davida Coultharda.