Rakúšanom sa postup zo skupiny vzďaľuje. Fíni poľavili až v záverečnej tretine

MS v hokeji 2026 - skupina A
Fínsko - Rakúsko 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
Góly: 19. Granlund (Barkov, Heinola), 24. Mäenalanen (Merelä, Saarijärvi), 32. Puljujärvi (Lundell, Jokiharju), 33. Manninen (Räty, Puljujärvi), 48. Puistola (Hämeenaho, Saarijärvi) - 44. Nissner (Zwerger, Schneider), 59. Wallner (Scherzer, Kolarik)
Rozhodcovia: Bloyer (USA), Schrader (Nem.) – Beresford (V.Brit.), Schlegel (Švajč.), vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Fínsko: Annunen – Heinola, Jokiharju, Lehtonen, Saarijärvi, Määttä, Matinpalo, Seppälä – Granlund, Barkov, Helenius – Puistola, Lundell, Hämeenaho – Manninen, Räty, Puljujärvi – Mäenalanen, Björninen, Merelä – Kuokkanen
Rakúsko: Kickert – Unterweger, Wolf, Biber, Nickl, Hackl, Maier, Stapelfeldt, Schnetzer – Zwerger, Nissner, Schneider – Harnisch, Rohrer, Thaler – Rebernig, Huber, Neubauer – Scherzer, Wallner, Kolarik
Hokejisti Fínska sú na MS vo Švajčiarsku naďalej stopercentní. V nedeľnom súboji A-skupiny v Zürichu zdolali Rakúsko 5:2 a čaká ich rozhodujúci súboj o prvenstvo v tabuľke s domácimi. Rakúšania sú napriek prehre naďalej v hre o postup do štvrťfinále.
Fíni nastúpia proti Švajčiarsku v utorok o 20.20 h, Rakúšania uzavrú svoje účinkovanie v skupine v ten istý deň duelom proti USA o 16.20 h.
Priebeh zápasu Fínsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Favoritovi dlhšie trvalo, kým našiel recept na brankára Kickerta. Toho až 81 sekúnd pred prvou sirénou dokázal prekonať Granlund.
II. tretina:
V druhej tretine už bola prevaha severského tímu zreteľnejšia a našla aj svoje gólové vyjadrenie.
Najskôr zvýšil na 2:0 z prvej Mäenalanen a potom sa v priebehu necelej minúty strelecky presadili Puljujärvi i Manninen.
III. tretina:
O víťazovi tak bolo prakticky rozhodnuté, Rakúšania v tretej časti aspoň skorigovali skóre po presných zásahoch Nissnera a Wallnera.