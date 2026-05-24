    4 - 0
    Rakúšanom sa postup zo skupiny vzďaľuje. Fíni poľavili až v záverečnej tretine

    Hokejisti Fínska oslavujú gól v zápase proti Rakúsku. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|24. máj 2026 o 22:32
    Fínsko dnes zdolalo Rakúsko v skupine A na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina A

    Fínsko - Rakúsko 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

    Góly: 19. Granlund (Barkov, Heinola), 24. Mäenalanen (Merelä, Saarijärvi), 32. Puljujärvi (Lundell, Jokiharju), 33. Manninen (Räty, Puljujärvi), 48. Puistola (Hämeenaho, Saarijärvi) - 44. Nissner (Zwerger, Schneider), 59. Wallner (Scherzer, Kolarik)

    Rozhodcovia: Bloyer (USA), Schrader (Nem.) – Beresford (V.Brit.), Schlegel (Švajč.), vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

    Fínsko: Annunen – Heinola, Jokiharju, Lehtonen, Saarijärvi, Määttä, Matinpalo, Seppälä – Granlund, Barkov, Helenius – Puistola, Lundell, Hämeenaho – Manninen, Räty, Puljujärvi – Mäenalanen, Björninen, Merelä – Kuokkanen

    Rakúsko: Kickert – Unterweger, Wolf, Biber, Nickl, Hackl, Maier, Stapelfeldt, Schnetzer – Zwerger, Nissner, Schneider – Harnisch, Rohrer, Thaler – Rebernig, Huber, Neubauer – Scherzer, Wallner, Kolarik

    Hokejisti Fínska sú na MS vo Švajčiarsku naďalej stopercentní. V nedeľnom súboji A-skupiny v Zürichu zdolali Rakúsko 5:2 a čaká ich rozhodujúci súboj o prvenstvo v tabuľke s domácimi. Rakúšania sú napriek prehre naďalej v hre o postup do štvrťfinále.

    Fíni nastúpia proti Švajčiarsku v utorok o 20.20 h, Rakúšania uzavrú svoje účinkovanie v skupine v ten istý deň duelom proti USA o 16.20 h.

    Benjamin Nissner a Sakari Manninen počas zápasu základnej A-skupiny Fínsko - Rakúsko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 24. mája 2026.
    Finland players celebrate after scoring their side's first goal of the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Finland and Austria, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Finland's Anton Lundell, left, vies for the puck against Austria's Dominic Hackl during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Finland and Austria, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Austria's Lucas Thaler, right, vies for the puck against Finland's Sakari Manninen during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Finland and Austria, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Finland players celebrate after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Finland and Austria, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    6
    6
    0
    0
    0
    35:5
    18
    2
    FínskoFínskoFIN
    6
    6
    0
    0
    0
    29:7
    18
    3
    LotyšskoLotyšskoLAT
    6
    3
    0
    0
    3
    16:16
    9
    4
    RakúskoRakúskoAUT
    6
    3
    0
    0
    3
    16:25
    9
    5
    NemeckoNemeckoGER
    6
    2
    0
    1
    3
    17:19
    7
    6
    USAUSAUSA
    5
    1
    1
    0
    3
    14:17
    5
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    5
    1
    0
    0
    4
    10:23
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    6
    0
    0
    0
    6
    4:29
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Fínsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Favoritovi dlhšie trvalo, kým našiel recept na brankára Kickerta. Toho až 81 sekúnd pred prvou sirénou dokázal prekonať Granlund.

    II. tretina:

    V druhej tretine už bola prevaha severského tímu zreteľnejšia a našla aj svoje gólové vyjadrenie.

    Najskôr zvýšil na 2:0 z prvej Mäenalanen a potom sa v priebehu necelej minúty strelecky presadili Puljujärvi i Manninen.

    III. tretina:

    O víťazovi tak bolo prakticky rozhodnuté, Rakúšania v tretej časti aspoň skorigovali skóre po presných zásahoch Nissnera a Wallnera.

    Program MS v hokeji 2026 - nedeľa, 24. mája

    24.05. 16:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    3 SN - 2
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    24.05. 16:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    0 - 6
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    1 - 5
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    24.05. 20:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    5 - 2
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena

