    24.05.2026, Skupina A
    5 - 2
    1:0, 3:0, 1:2
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Fínsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026

    Fotka zo zápasu Fínsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026.
    Fotka zo zápasu Fínsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|24. máj 2026 o 23:04
    Video, zostrih a góly zo zápasu Fínsko - Rakúsko skupiny A na MS v hokeji 2026.

    Fínski hokejisti vyhrali na majstrovstvách sveta v Zürichu nad Rakúskom 5:2 a zostávajú aj po šiestich zápasoch stopercentní. V tabuľke skupiny A sú druhí o skóre za domácim Švajčiarskom. S ním sa v utorok večer stretnú o prvenstvo.

    Rakúšania budú v rovnaký deň bojovať so Spojenými štátmi americkými o udržanie postupovej pozície do štvrťfinále.

    Rakúšania sa v úvode ubránili pri Hacklovom vylúčení. V 13. min pomohla Kickertovi po Heleniusovej strele z pravého kruhu bližšia tyč.

    Fíni otvorili skóre v čase 18:39 v presilovej hre pri Nissnerovom treste, keď po Barkovej prihrávke presúvajúci sa rakúsky gólman nedosiahol lapačkou na Granlundovo zakončenie z pravého kruhu.

    Fotogaléria zo zápasu Fínsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Benjamin Nissner a Sakari Manninen počas zápasu základnej A-skupiny Fínsko - Rakúsko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 24. mája 2026.
    Finland players celebrate after scoring their side's first goal of the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Finland and Austria, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Finland's Anton Lundell, left, vies for the puck against Austria's Dominic Hackl during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Finland and Austria, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Austria's Lucas Thaler, right, vies for the puck against Finland's Sakari Manninen during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Finland and Austria, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Finland players celebrate after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Finland and Austria, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)

    V 24. minúte našiel Merelä spoza bránky medzi kruhmi Mäenalanena, ktorý zvýšil na 2:0.

    Fíni sa potom ubránili pri Mereläovom pobyte na trestnej lavici a v čase 31:49 po Lundellovej práci pred bránkoviskom doklepol Puljujärvi puk za prekonaného Kickerta.

    Za 47 sekúnd už to bolo 4:0. Ranu Aatua Rätyho z pozície medzi kruhmi ešte Kickert vytesnil, ale z dorážky skóroval Manninen.

    V 44. min Rakúšania znížili. Po chybe Fínov v rozohrávke prekonal po Zwergerovej prihrávke Annunena z ľavého kruhu Nissner.

    Za štyri minúty ale vrátil favoritovi štvorgólový náskok z dorážky Puistola. Výsledok ešte skorigoval v 59. min Wallner.

    Tabuľka: Skupina A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    6
    6
    0
    0
    0
    35:5
    18
    2
    FínskoFínskoFIN
    6
    6
    0
    0
    0
    29:7
    18
    3
    LotyšskoLotyšskoLAT
    6
    3
    0
    0
    3
    16:16
    9
    4
    RakúskoRakúskoAUT
    6
    3
    0
    0
    3
    16:25
    9
    5
    NemeckoNemeckoGER
    6
    2
    0
    1
    3
    17:19
    7
    6
    USAUSAUSA
    5
    1
    1
    0
    3
    14:17
    5
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    5
    1
    0
    0
    4
    10:23
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    6
    0
    0
    0
    6
    4:29
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

