VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Fínsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026

Fínski hokejisti vyhrali na majstrovstvách sveta v Zürichu nad Rakúskom 5:2 a zostávajú aj po šiestich zápasoch stopercentní. V tabuľke skupiny A sú druhí o skóre za domácim Švajčiarskom. S ním sa v utorok večer stretnú o prvenstvo.
Rakúšania budú v rovnaký deň bojovať so Spojenými štátmi americkými o udržanie postupovej pozície do štvrťfinále.
Rakúšania sa v úvode ubránili pri Hacklovom vylúčení. V 13. min pomohla Kickertovi po Heleniusovej strele z pravého kruhu bližšia tyč.
Fíni otvorili skóre v čase 18:39 v presilovej hre pri Nissnerovom treste, keď po Barkovej prihrávke presúvajúci sa rakúsky gólman nedosiahol lapačkou na Granlundovo zakončenie z pravého kruhu.
V 24. minúte našiel Merelä spoza bránky medzi kruhmi Mäenalanena, ktorý zvýšil na 2:0.
Fíni sa potom ubránili pri Mereläovom pobyte na trestnej lavici a v čase 31:49 po Lundellovej práci pred bránkoviskom doklepol Puljujärvi puk za prekonaného Kickerta.
Za 47 sekúnd už to bolo 4:0. Ranu Aatua Rätyho z pozície medzi kruhmi ešte Kickert vytesnil, ale z dorážky skóroval Manninen.
V 44. min Rakúšania znížili. Po chybe Fínov v rozohrávke prekonal po Zwergerovej prihrávke Annunena z ľavého kruhu Nissner.
Za štyri minúty ale vrátil favoritovi štvorgólový náskok z dorážky Puistola. Výsledok ešte skorigoval v 59. min Wallner.
