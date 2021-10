Robil bazén u prezidenta klubu, ten ho zlanáril a je najlepší strelec

Bleskurýchly útočník Tomaš Verbír prichádzal do neznámej súťaže úplne neokukaný, no obranám súpera sa predstavoval veľmi rýchlo.

„V lete som s firmou robil bazén u prezidenta klubu Borisa Bátoru a on sa ma spýtal, či hrám futbal. Keďže u nás v Šintave boli problémy s šírkou kádra, išiel som na tréning vo Veľkom Kýre a mali záujem, aby som prišiel. Ešte som ale asi dva týždne čakal, či sa situácia u nás v Šintave nezlepší, ale začiatkom septembra som nakoniec súhlasil a prijal ponuku,“ hovorí Tomáš Verbír, ktorý sa dohodol na „hosťovaní“ do konca sezóny.

Nadmieru spokojný z príchodu nečakanej posily je aj hrajúci prezident FC Veľký Kýr Boris Bátora. „Tomáš Verbír je pre nás neskutočne veľká posila. Svojou rýchlosťou a orientáciou v šestnástke nám veľmi pomáha, veď rozhoduje zápasy. Navyše, je to skvelý typ aj do kolektívu, kde zapadol okamžite.

Aj s doterajším priebehom súťaže sme vcelku spokojní,“ hovorí po nečakanej domácej remíze s Pozbou 33-ročná duša futbalu vo Veľkom Kýre, ktorá niečo odohrala aj vo štvrtoligových Tvrdošovciach a Kolárove.

Také hecovačky ešte nezažil

Ktorý zápas mu v novom drese vyšiel zatiaľ najlepšie. „Asi ten v predminulom kole v Komjaticiach, kde sme vyhrali 3:0 a ja som dal tri góly.

Pôvodne som poriadne ani nevedel kam to ideme vlastne hrať, no už v týždni som vycítil, že spoluhráčom na tom zápase záleží viac. Bolo to totiž susedské derby a atmosféra či hecovačky do samotného výkopu ešte vygradovali.“

Uplynulú nedeľu narazil Veľký Kýr v šlágri kola doma na jedného z hlavných favoritov súťaže Pozbu a v ňom vygradoval zase výkon Kýranov.