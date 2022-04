Diviaky vyzvali Bobrov. Na strednom Slovensku sa odohral atypický súboj

Diviaky v úvode jari vyzvali Bobrov a zápas mal všetko, čo dobrý futbalový súboj má mať. Chýbali azda len Richard Zajac v bránke, Marián Had v obrane, Róbert Jež na krídle a Tomáš Medveď v útoku, aby umocnili zvierací námet.

Hralo sa až do poslednej sekundy, nechýbali tri góly a tesné víťazstvo favoritov z Bobrova (1:2). Futbalisti bojovali ako levy o každú loptu.

„Bol to vyostrený zápas. Išli sme za víťazstvom, máme za sebou dobrú zimnú prípravu, no očakával som ľahší priebeh. Náš výkon nebol optimálny. Našťastie, napokon sme dali dva góly,“ zhodnotil výhru na ihrisku predposledného tímu mladý hráč hostí Marcel Nákačka.

„Vo štvrtej lige nie je slabý súper. Diviaky zmenili trénera, doplnili zopár hráčov a na ich výkone to bolo vidno. My sme sa hľadali, mali sme problém sa zorientovať na ihrisku, kým súper na nás vybehol organizovanou hrou, dobre realizoval štandardné situácie počas celého zápasu. S nami to vyzeralo dosť biedne, pramenil z toho aj inkasovaný gól, súper nastrelil v prvom polčase aj tyčku a brvno,“ uznal kvality súpera tréner Bobrova Jozef Parížek.