Favorita s bývalými ligistami zložil siedmimi gólmi. Šmahajčík už hrá iba pre zábavu

Napokon to však v nedeľu popoludní bola v Turzovke one man show útočníka domácich Rolanda Šmahajčíka, ktorý favorita zostrelil siedmimi gólmi a vyhupol sa na druhú pozíciu poradia strelcov IV. ligy Sever SsFZ.

Bývalý hráč Dubnice či Myjavy má na svojom konte už 15 presných zásahov. Na vedúceho Almaského stráca 3 góly. Viac o svojom gólom koncerte na úkor Bešeňovej prezradil v rozhovore pre Sportnet.

Zápas proti Bešeňovej vám vyšiel na jednotku. Ako ho hodnotíte?



Veru, máte pravdu, zápas nám vyšiel nad očakávania. Dávali sme jeden gólom za druhým a len neveriacky sme sa na seba pozerali, usmievali a krútili hlavami, ako sa nám to podarilo. Neostáva mi nič iné len ohodnotiť a zaradiť tento zápas medzi naše najvydarenejšie. Výsledok, ktorý sme dosiahli, si vážime. Nebude ľahké takýto výkon zopakovať, ale verím, že sa k nemu v zostávajúcich stretnutiach jarnej časti aspoň priblížime.

Strelili ste už niekedy predtým sedem gólov v jednom stretnutí?

Sedem gólov, pokiaľ ma pamäť neklame, sa mi ešte streliť nepodarilo a to ani v mládežníckych kategóriách. V seniorskej kategórii som dal najviac šesť, takže je to pre mňa nový rekord. So všetkou pokorou k súperom, verím, že bude ešte niekedy príležitosť prekonať aj tento rekord.

Čo budete musieť priniesť do kabíny za sedem strelených gólov?

To ešte ani sám netuším. Chalani ma ale hneď po stretnutí podpichovali, že takéto niečo tu ešte nebolo a že ma to určite bude niečo stáť. Určite to bude nejaký aperitív a taktiež poprosím moju pani manželku, aby nám do kabíny upiekla nejaký dobrý koláčik.

Favoritom zápasu bola Bešeňová, ktorá hrá o popredné pozície. Čím si vysvetľujete fakt, že z Turzovky odišla s vysokou prehrou?

Súhlasím, že pred zápasom bola favoritom Bešeňová. Na jeseň mali fantasitické výsledky a futbalom sa bavia, čo platí aj momentálne. Aj napriek nášmu jednoznačnému víťazstvu, herne potvrdili svoju kvalitu. V nedeľu to však nebol ich deň. Zatiaľ čo nám vyšlo všetko, do čoho sme kopli, im finálna fáza nevychádzala podľa predstáv.

Vo futbale bývajú aj takéto stretnutia. My sme od začiatku stretnutia na ihrisku mali jedenásť hráčov, ktorí išli za víťazstvom, čo sa nám nakoniec podarilo. Po góloch na začiatku druhého polčasu nám narástli krídla a vychádzali nám aj kombinácie a herné situácie, ktoré nám nevychádzajú ani na tréningu. Zápas sme si užili.