České finále prinieslo trojsetovú bitku. Nosková dosiahla vo Wimbledone životný úspech

Wimbledon 2026
ženy - semifinále:
Linda Nosková (ČR-9) - Karolína Muchová (ČR-10) 6:2, 5:7, 6:3
Tenistka Linda Nosková porazila voWimbledone v historicky prvom českom grandslamovom finále krajanku Karolínu Muchovú 6:2, 5:7, 6:3 a získala premiérový titul z turnajov "veľkej štvorky".
Nasadená deviatka Nosková zvíťazila nad turnajovou desiatkou Muchovou za dve hodiny a 27 minút. Uspela aj cez päť nevyužitých mečbalov v druhej sade.
Nosková si z Londýna odnáša prémiu 3,6 milióna libier pred zdanením (približne 4,23 milióna eur). Do svetového rebríčka WTA si pripíše 2000 bodov a v jeho novom vydaní sa posunie na siedme miesto.
Pre Muchovú to bolo druhé neúspešné grandslamové finále, v roku 2023 na antukovom Roland Garros v Paríži prehrala po trojsetovom boji s Poľkou Igou Swiatekovou. Po skončení Wimbledonu bude Muchová svetovou šestkou.
Dvadsaťjedenročná Nosková sa stala treťou českou šampiónkou Wimbledonu za posledné štyri ročníky. Predvlani triumfovala na tráve v londýnskom All England Clube Barbora Krejčíková, o rok skôr sa to podarilo tiež Margaréte Vondroušovej.
Z českých tenistiek získali titul tiež dvojnásobná šampiónka Petra Kvitová (2011 a 2014) a Jana Novotná (1998).
Rýdzo české finále sa odohralo vo Wimbledone prvýkrát v samostatnej histórii. V roku 1986 tu bojovali o titul Hana Mandlíková s Martinou Navrátilovou, tá už ale reprezentovala USA.
VIDEO: Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026
Priebeh zápasu
I. set:
Noskovej ideálne vyšiel úvod prvého grandslamového finále. Vo štvrtom geme po vydarenom útoku na sieti prelomila podanie Muchovej a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 4:1.
Na talentovanej Češke nebola vidieť žiadna nervozita, na wimbledonskom centri si počínala ako skúsená harcovníčka.
Nosková mala vysokú percentuálnu úspešnosť prvého podanie, vo výmenách dostávala Muchovú pod tlak. V ôsmom geme po skvelom lobe premenila pri podaní súperky piaty setbal.
II. set:
V druhom dejstve za stavu 1:1 sa dostala Muchová k trom brejkbalom, Nosková ich však odvrátila. Za stavu 3:2 zobrala svojej dobrej kamarátke servis a bola blízko k zisku prvej trofeje z podujatí veľkej štvorky.
V ôsmom geme však nepremenila tri mečbaly, v deviatom pri vlastnom servise ani štvrtý a Muchová znížila na 4:5. V desiatej hre Nosková nevyužila ani piaty mečbal a Muchovej sa podarilo vyrovnať na 5:5.
Nosková bola rozhodená, v jedenástom geme po nevynútenej chybe opäť stratila servis a Muchová si vynútila tretí set.
III. set:
Hneď v jeho úvode mala tri brejkbaly, no Nosková si udržala podanie. V ďalšom geme Muchovú brejkla, následne odskočila súperke na 3:0 a finálový súboj už dotiahla do úspešného konca.
Za stavu 5:3 premenila šiesty mečbal a odplatila Muchovej prehru z vlaňajšieho US Open. Vo Wimbledone nadviazala na triumf z trávnatého turnaja WTA v Berlíne.
Stala sa najmladšou šampiónkou od roku 2011, keď na prestížnom podujatí prvýkrát zvíťazila Češka Petra Kvitová. Vo štvorhre postúpila Nosková po boku slovenskej jednotky Rebeccy Šramkovej do osemfinále.