    České finále prinieslo trojsetovú bitku. Nosková dosiahla vo Wimbledone životný úspech

    Linda Nosková
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    Linda Nosková (Autor: TASR/AP)
    ČTK, TASR|11. júl 2026 o 19:38
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    Stala sa najmladšou šampiónkou Wimbledonu od roku 2011.

    Wimbledon 2026

    ženy - semifinále:

    Linda Nosková (ČR-9) - Karolína Muchová (ČR-10) 6:2, 5:7, 6:3

    Tenistka Linda Nosková porazila voWimbledone v historicky prvom českom grandslamovom finále krajanku Karolínu Muchovú 6:2, 5:7, 6:3 a získala premiérový titul z turnajov "veľkej štvorky".

    Nasadená deviatka Nosková zvíťazila nad turnajovou desiatkou Muchovou za dve hodiny a 27 minút. Uspela aj cez päť nevyužitých mečbalov v druhej sade.

    Nosková si z Londýna odnáša prémiu 3,6 milióna libier pred zdanením (približne 4,23 milióna eur). Do svetového rebríčka WTA si pripíše 2000 bodov a v jeho novom vydaní sa posunie na siedme miesto.

    Pre Muchovú to bolo druhé neúspešné grandslamové finále, v roku 2023 na antukovom Roland Garros v Paríži prehrala po trojsetovom boji s Poľkou Igou Swiatekovou. Po skončení Wimbledonu bude Muchová svetovou šestkou.

    Fotogaléria zo zápasu Karolína Muchová - Linda Nosková na Wimbledone 2026 (finále)
    Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026
    Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026
    Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026
    Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026
    32 fotografií
    Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Linda Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026Karolina Muchova of Czech Republic returns the ball to Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Linda Noskova of Czech Republic celebrates a point against Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Karolina Muchova of Czech Republic plays a back between her legs to Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Linda Noskova of Czech Republic returns the ball to Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Linda Noskova of Czech Republic returns the ball to Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Linda Noskova of Czech Republic celebrates a point against Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Linda Noskova of Czech Republic celebrates a point against Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Karolina Muchova of Czech Republic returns the ball to Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Karolina Muchova of Czech Republic celebrates a point against Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Linda Noskova of Czech Republic talks to her box after losing a point against Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Karolina Muchova of Czech Republic speaks to her coach after winning the second set against Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Linda Noskova of Czech Republic reacts as she heads towards her chair after losing the second set against Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Karolina Muchova of Czech Republic plays a return to Linda Noskova of Czech Republic women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Karolina Muchova of Czech Republic, right and Linda Noskova of Czech Republic walk on to Centre Court for the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Linda Noskova of Czech Republic serves to Karolina Muchova of Czech Republic during the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Linda Noskova of Czech Republic returns the ball to Karolina Muchova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Karolina Muchova of Czech Republic plays a return to Linda Noskova of Czech Republic women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Karolina Muchova of Czech Republic returns the ball to Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Karolina Muchova of Czech Republic serves to Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Karolina Muchova of Czech Republic serves return to Linda Noskova of Czech Republic women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Karolina Muchova of Czech Republic returns the ball to Linda Noskova of Czech Republic in the women's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)

    Dvadsaťjedenročná Nosková sa stala treťou českou šampiónkou Wimbledonu za posledné štyri ročníky. Predvlani triumfovala na tráve v londýnskom All England Clube Barbora Krejčíková, o rok skôr sa to podarilo tiež Margaréte Vondroušovej.

    Z českých tenistiek získali titul tiež dvojnásobná šampiónka Petra Kvitová (2011 a 2014) a Jana Novotná (1998).

    Rýdzo české finále sa odohralo vo Wimbledone prvýkrát v samostatnej histórii. V roku 1986 tu bojovali o titul Hana Mandlíková s Martinou Navrátilovou, tá už ale reprezentovala USA.

    VIDEO: Nosková sa stala víťazkou Wimbledonu 2026

    Priebeh zápasu

    I. set:

    Noskovej ideálne vyšiel úvod prvého grandslamového finále. Vo štvrtom geme po vydarenom útoku na sieti prelomila podanie Muchovej a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 4:1.

    Na talentovanej Češke nebola vidieť žiadna nervozita, na wimbledonskom centri si počínala ako skúsená harcovníčka.

    Nosková mala vysokú percentuálnu úspešnosť prvého podanie, vo výmenách dostávala Muchovú pod tlak. V ôsmom geme po skvelom lobe premenila pri podaní súperky piaty setbal.

    II. set:

    V druhom dejstve za stavu 1:1 sa dostala Muchová k trom brejkbalom, Nosková ich však odvrátila. Za stavu 3:2 zobrala svojej dobrej kamarátke servis a bola blízko k zisku prvej trofeje z podujatí veľkej štvorky.

    V ôsmom geme však nepremenila tri mečbaly, v deviatom pri vlastnom servise ani štvrtý a Muchová znížila na 4:5. V desiatej hre Nosková nevyužila ani piaty mečbal a Muchovej sa podarilo vyrovnať na 5:5.

    Nosková bola rozhodená, v jedenástom geme po nevynútenej chybe opäť stratila servis a Muchová si vynútila tretí set.

    III. set:

    Hneď v jeho úvode mala tri brejkbaly, no Nosková si udržala podanie. V ďalšom geme Muchovú brejkla, následne odskočila súperke na 3:0 a finálový súboj už dotiahla do úspešného konca.

    Za stavu 5:3 premenila šiesty mečbal a odplatila Muchovej prehru z vlaňajšieho US Open. Vo Wimbledone nadviazala na triumf z trávnatého turnaja WTA v Berlíne.

    Stala sa najmladšou šampiónkou od roku 2011, keď na prestížnom podujatí prvýkrát zvíťazila Češka Petra Kvitová. Vo štvorhre postúpila Nosková po boku slovenskej jednotky Rebeccy Šramkovej do osemfinále.

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    Linda Nosková
    Linda Nosková
    České finále prinieslo trojsetovú bitku. Nosková dosiahla vo Wimbledone životný úspech
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