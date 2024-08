Vytetovaná labka na zápästí a venovanie do psieho neba. Zlatá Holanďanka si uctila miláčika Ria

"V máji tohto roku však zomrel na komplikácie po operácii pľúc a pre mňa sa vtedy zastavil svet.

Tri týždne som sa nestarala o plávanie, lebo som prišla o svoje malé bábätko.

Operovať som ho nechala v dobrej viere, že po olympijských hrách si ho vezmem domov do Holandska do môjho domu so záhradou. Žiaľ, to sa už nestane.

Tak som si pred olympijskými pretekmi vravela, že budem plávať pre Ria a keď sa to podarí, venujem mu víťazstvo. Plávala som celým svojím srdcom a vyhrala som pre neho."