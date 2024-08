Spadol a všetko sa zdalo stratené. Francúz Thomas sa však nevzdal, z olympiády si odnáša zlato

V cyklistickom viacboji na Národnom velodróme triumfoval so ziskom 164 bodov. Druhý skončil Portugalčan Iuri Leitao a tretie miesto obsadil Belgičan Fabio van den Bossche.

Do poslednej zo štyroch disciplín (scratch, tempo, vylučovacie preteky, bodovacie preteky) išiel s mankom 16 bodov na van den Bosscha, no dravým štýlom zbieral body v šprintoch a keď spolu s Leitaom nadelili súperom celé kolo a pripísali si 20 bodov, dostali sa do čela.

Thomas však 24 kôl pred koncom spadol a mohol prísť o náskok i medailu. Rýchlo sa však vrátil a nakoniec triumfoval o jedenásť bodov pred úradujúcim majstrom sveta v omniu z Portugalska a o 33 bodov pred Van den Bosschem.