Los Angeles? Vyspím sa a zajtra som tam, smiala sa Viktória Forster cez slzy

V repasáži behu na 100 metrov cez prekážky na OH 2024 v Paríži bežala v krajnej druhej dráhe a do cieľa dobehla na druhom-treťom mieste takmer naraz s pretekárkou v piatej dráhe. Napokon medzi nimi rozhodla jediná stotina sekundy. V prospech Holanďanky.

„Cítila som sa dobre, no dopadlo to tak, ako to dopadlo,“ vravela slovenská atlétka stále pod vplyvom emócií.

„Beh bol lepší ako včera, ale osud to zariadil inak. Z krajnej dráhy som vôbec nevnímala nič, čo ma celkom aj tešilo. No… vyšlo to ako vyšlo,“ skonštatovala Forster.

Paríž ju nakopne

Raz jej bolo do smiechu, inokedy do plaču – ale to je úplne prirodzené na takých dôležitých pretekoch, ako je olympiáda.

„Som na olympiáde, ako slovenská šprintérka v dvoch disciplínach a som na seba veľmi hrdá. Veľmi ma bolí, že som sa nedostala do semifinále, ale asi to tak malo byť. Dnes a zajtra to ešte budem brať ako tragédiu, no možno ma čaká niečo lepšie,“ hovorila so slzami v očiach.