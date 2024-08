Slovenskú dvojicu chodcov čaká po olympiáde oddych. Čaká ich dovolenka plná pohybu

"Teraz budeme mať čas a priestor na aktívnu regeneráciu. Môžeme si vziať bicykel alebo si zahrať tenis, o tom hovoríme celú sezónu, len nám to nezapadalo do prípravy.

Fotogaléria z maratónskej chôdze zmiešaných štafiet na OH 2024 (Černý, Burzalová)

U Černého s Burzalovou to smerom ku gastronómii nebude smerovať k prejedaniu sa.

"Dodržiavame nejaký režim, ale nemáme nič, čo by sme striktne počas celého roka nemohli. V jedálničku nemáme veľmi mastné jedlá a podobne, čiže nám to nie je také blízke, aby sme sa na to tešili," prezradila členka banskobystrickej Dukly.

Obaja zverenci trénera Romana Benčíka uviedli, že jedia pestro celý rok.

"Len pár dní pred pretekmi niektoré veci obmedzujeme, napríklad mliečne a podobne. Teraz si toho môžme dať, koľko chceme," dodala Burzalová.