Už sa cítili porazení, aj tréner strácal nádej. Poľský volejbal sa chystá na veľký deň D

Teraz sa nielenže prebojovali do semifinále, ale už si zabezpečili aj medailu na OH 2024 .

VIDEO: Zostrih zo semifinálového zápasu Poľsko - USA na OH 2024

V poslednom sete si Poliaci vypracovali tri mečbaly. Dva z nich Američania odvrátili, ale keď za stavu 14:13 chytil ich podanie Wilfredo León a po prihrávke zasmečoval do amerického bloku, od ktorého sa lopta odrazila do autu, začali sa veľké oslavy.

“Nikdy sa nevzdávajte, a to zvlášť v prípade, že niečo nejde podľa vašich predstáv na kurte či v živote. Musíte sa dookola pokúšať, nie sa báť zlyhania,” hovoril po stretnutí kapitán postupujúcich Bartosz Kurek.

“Tento zápas sa zapíše do histórie nášho volejbalu,” ohlasoval Przeglad Sportowy a ladil priaznivcov jedného z najpopulárnejších športov v krajine na duel s veľkým D, veľké finále proti domácemu Francúzsku.

Poliakom ani ťažké momenty neubrali z odhodlania. Bojovali, hecovali sa, niekedy slovníkom, ktorý na kamery patrí až po desiatej večer.

“Dnes sme dokázali čosi neuveriteľné. To, čo sa stalo vo štvrtom sete, bolo neskutočné. Vyzeralo to, akoby sme si proste zaumienili, že dnes neprehráme a presne to sme aj splnili,” dodal Kurek.

Tréner: Boli sme porazení

Poľský tréner srbského pôvodu Nikola Grbić v pozápasovom interview priznal, že sám strácal nádej. Po prvý raz už v treťom sete, keď na palubovke zostal ležať so zraneným ramenom Paweł Zatorski.

“Keď tam Zati ležal, myslel som si, že je koniec,” priznal.

Opora tímu sa však vrátila do hry a pomohla Poliakom k výhre, ktorá bude v krajine rezonovať ešte dlho.

“Veď sme už boli porazení. Sám nedokážem vysvetliť, čo sa stalo vo štvrtom sete. Hráči sa rozhodli, že tento zápas neprehrajú,” ospevoval svojich zverencov kouč. “Som hrdý, že ich môžem trénovať.”