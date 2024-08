Pili priamo zo Seiny. Najhorší bol však prúd. Nič náročnejšie som nezažila, vraví Američanka

„Plávali sme proti prúdu veľmi dlhý čas a len preplávať rieku na šírku bolo neuveriteľne náročné. Vyžadovalo si to aj stratégiu, no prúd sa miestami dosť menil.“

„Vraveli nám, že tok je asi meter za sekundu. To sa vám nezdá ako silný prúd, ale keď si to porovnáte s bazénom, je to veľká rýchlosť. Len na to, aby ste sa udržali na mieste, musíte vyvinúť veľké úsilie. Myslím, že protiprúdu sme plávali dvakrát tak dlho ako po prúde,“ hovorile Grimesová.

Znečistenie v Seine a úroveň baktérií pred pretekmi klesli pod maximálnu úroveň a preteky sa mohli uskutočniť podľa plánu. Voda však mala nevábny tmavý odtieň.

Plavkyne vraveli, že vode plával aj plastový odpad, konáre, hnilé zbytky rastlín a rôzne nečistoty.

Uplynulý týždeň sa pred pretekmi triatlonistov neustále riešilo znečistenie vody baktériami. Tie sa do rieky dostávajú vo zvýšenej miere pri intenzívnych dažďoch.