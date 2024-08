Prišli z ulice a chcú si podmaniť olympiádu. O zlato budú súperiť čarodejník či seňorita

Na OH v Paríži sa po prvý raz predvedie breaking ako nový olympijský šport.

Pouličný tanec – breaking je súčasťou hiphopovej kultúry. Zrodil sa v newyorskom Bronxe v sedemdesiatych rokoch, kde sa skupiny predvádzali, kto je zručnejší v tanci. Bol aj to spôsob ako sa umelecky prejaviť okrem repovania či sprejovania graffitov.

PARÍŽ. Je neuveriteľné, čo dokážu. Dynamiku a figúry gymnastov kombinujú s ladnosťou akvabel. Zvládnu premety, piruety, udržia sa na jednej ruke a ich telo pritom pulzuje a vlní sa do rytmu.

V Buenos Aires na mládežníckej olympiáde pred šiestimi rokmi mal breaking premiéru. A súťaže mali takú veľkú odozvu a pozitívne ohlasy, že sa dostal hneď do programu OH v Paríži.

Počas battle má každý tanečník maximálne 60 sekúnd na svoj vstup. Olympijské duely by sa mali konať na tri vstupy. Teda každý b-boy alebo b-girl má v rámci duelu tri 60-sekundové pasáže, počas ktorých sa môže predviezť.

Nemôžu predvádzať figúry ako ledabolo, musia sa zladiť so skladbou a vedieť predviezť vystúpenia aj na pomalšiu melódiu.

„Niektorí nemajú radi podklad, ktorý zaradím. Vidíte ako sa tvária, že im to nevonia. Lenže počas súťaže musím vedieť svoje sympatie zablokovať a byť férový ku každému tanečníkovi. Každý musí mať dobrú hudbu,“ reagoval pre Guardian Marcin Przeplasko, ktorý vystupuje na súťažiach ako DJ Plash.

Cení sa originalita

Hoci sa to môže javiť, že všetko majú tanečníci vopred pripravené, nie je to tak. Počas svojho vstupu improvizujú a svoje vystúpenie musia skladať priamo v momente, keď začne hrať melódia.

„Každé vystúpenie je jedinečné a je to freestyle, nie je to vopred pripravená choreografia. Pokiaľ to niekto má pripravené, stráca body. Tanečník musí vedieť reagovať na hudbu. Preto musí byť ‚vytancovaný‘, aby vedel zareagovať na sto percent a dokázal zatancovať vstup aj na skladbu, ktorá sa mu možno nepáči,“ vysvetľuje Gilian.