Forster sa lúči po trpkom fotofiniši. Neubránila sa slzám: Stotinka sekundy ma veľmi mrzí

„Mrzí ma to veľmi, ale na druhej strane som veľmi vďačná, že som mohla štartovať na olympijských hrách. Je to neuveriteľné. Som vďačná, že to moji rodičia mohli vidieť naživo a moji starí rodičia sledujú preteky v televízore.

Je to veľká škoda. Chcela som postúpiť do semifinále. Vedela som, že repasáž bude náročná, keď som videla svoje súperky. Vedela som však, že na to mám. Muselo si to všetko iba sadnúť. Stotinka sekundy ma veľmi mrzí.