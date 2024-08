Najhodnotnejší výsledok v mojej kariére, zhodnotila Gajanová. Rekord chce stlačiť ešte nižšie

Gajanovú po vystúpení v Paríži trochu škrelo, že jej tesne ušiel postup do boja o medaily.

"Nedostala som sa do finále, ale je to pre mňa veľká motivácia pracovať na sebe naďalej a verím, že sa mi to v budúcnosti podarí," povedala, no razom dodala, že jedenáste miesto na OH je výborné umiestnenie:

"Veľmi sa z neho teším, je to dosiaľ najhodnotnejší výsledok v mojej kariére.

Na MS sa mi ešte nepodarilo prebojovať z rozbehov. Takže sa veľmi teším, že mi to vyšlo práve na olympijských hrách."