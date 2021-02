Odmenu za titul neprezradili. DAC angažoval aj víťaza Ligy majstrov

Dunajskostredčania strávili celú prípravu v domácich podmienkach. „Nechcem povedať, že to bolo nudné, ale bolo to dlhé a ťažké obdobie,“ priznal nemecký tréner Bernd Storck.

„Ešte nie sú celkom pripravení, aby naskočili. Je to proces. Musíme hráčov rozvíjať. Týmto im pomôžeme a oni pomôžu nám. Chce to však čas,“ podčiarkol kouč.

Kto bude na ľavej strane obrany?

DAC po skončení jesennej časti najviac tlačila topánka na poste ľavého obrancu. Eric Davis sa zranil, v Paname absolvoval operáciu kolena. K mužstvu sa pripojil len nedávno, dva-tri týždne ešte určite nebude k dispozícii.

Na jeho mieste však určite nenastúpi Mateus Brunetti. S tímom strávil zatiaľ málo času. Musí si osvojiť filozofiu mužstva a zvyknúť si na iný štýl tréningov. Problémom je aj jazyková bariéra.

„Je to kvalitný hráč, no zatiaľ hovorí len po portugalsky. Nemôžem ho postaviť, keď nevie komunikovať s tímom, to by nebolo fér,“ uviedol Storck. Dodal, že riešenie na tento post už má, ale nechcel ho prezradiť.

V úvodnom jarnom kole nastúpi Dunajská Streda v Trenčíne, na zrekonštruovanom štadióne.

„Trenčín chce hrať futbal, majú útočnú filozofiu, hrajú v rozostavení 4-3-3. Na jeseň proti nám skórovali ako prví, museli sme zápas otáčať. Aj teraz očakávam otvorený zápas,“ tvrdí nemecký tréner.