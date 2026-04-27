ONLINE: Fínsko - Kanada dnes, skupina A na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

Hokejisti Fínska a Kanady dnes hrajú svoj posledný zápas v skupine A na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Pavla Demitru v Trenčíne.
ONLINE PRENOS: Fínsko - Kanada dnes LIVE (MS v hokeji do 18 rokov 2026, skupina A, Trenčín, výsledok, pondelok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta U18 Skupina A 2025/2026
27.04.2026 o 14:00
Fínsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Kanada
Vzájemná utkání
Obě reprezentace do osmnácti let se spolu naposledy střetly v srpnu na Hlinka Gretzky Cupu, tam Kanada vyhrála nad Finskem 3:0.
Kanada
Kanada je zatím na průběžném třetím místě a zapsala šest bodů. Hned na úvod šampionátu své fanoušky šokovala, ale nemile. Narazila na slovenskou domácí reprezentaci a padla těsně 1:2. Hned na to si ale javorové listy spravily chuť, když 6:0 porazily Lotyšsko. Naposledy pak znovu nasázely hodně branek, to v utkání s Norskem, které Kanaďané porazili 8:0. Budou potřetí za sebou úspěšní?
Finsko
Finové jsou v tabulce ve skupině A na prvním místě s osmi body. V prvním utkání na šampionátu se střetli s Norskem a v severském derby si zastříleli, když vyhráli 6:1. Následně pak porazili 2:0 Lotyšsko a získali další tři body. Naposledy pak získali dva body se Slováky, se kterými vyhráli 5:4 po nastavené hrací době. Dnes by chtěli opět uspět, proti Kanadě je ale nečeká nic lehkého.
Hezké pondělní odpoledne přeji všem příznivcům hokeje. Na programu je opět mistrovství světa hráčů do osmnácti let a my se prostřednictvím tohoto textového online přenosu zaměříme na utkání mezi Finskem a Kanadou.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 14:00.