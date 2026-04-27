    ONLINE: Fínsko - Kanada dnes, skupina A na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

    Sportnet|27. apr 2026 o 11:00
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos zo skupiny A na MS v hokeji U18 2026: Fínsko - Kanada.

    Hokejisti Fínska a Kanady dnes hrajú svoj posledný zápas v skupine A na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Pavla Demitru v Trenčíne.

    TV program: Kde sledovať MS v hokeji U18 2026?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Majstrovstvá sveta U18 Skupina A 2025/2026
    27.04.2026 o 14:00
    Fínsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Kanada
    Prenos
    Vzájemná utkání

    Obě reprezentace do osmnácti let se spolu naposledy střetly v srpnu na Hlinka Gretzky Cupu, tam Kanada vyhrála nad Finskem 3:0.
    Kanada

    Kanada je zatím na průběžném třetím místě a zapsala šest bodů. Hned na úvod šampionátu své fanoušky šokovala, ale nemile. Narazila na slovenskou domácí reprezentaci a padla těsně 1:2. Hned na to si ale javorové listy spravily chuť, když 6:0 porazily Lotyšsko. Naposledy pak znovu nasázely hodně branek, to v utkání s Norskem, které Kanaďané porazili 8:0. Budou potřetí za sebou úspěšní?
    Finsko

    Finové jsou v tabulce ve skupině A na prvním místě s osmi body. V prvním utkání na šampionátu se střetli s Norskem a v severském derby si zastříleli, když vyhráli 6:1. Následně pak porazili 2:0 Lotyšsko a získali další tři body. Naposledy pak získali dva body se Slováky, se kterými vyhráli 5:4 po nastavené hrací době. Dnes by chtěli opět uspět, proti Kanadě je ale nečeká nic lehkého.
    Hezké pondělní odpoledne přeji všem příznivcům hokeje. Na programu je opět mistrovství světa hráčů do osmnácti let a my se prostřednictvím tohoto textového online přenosu zaměříme na utkání mezi Finskem a Kanadou.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 14:00.
    MS v hokeji U18 2026 - skupina A

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Fínsko

    3

    2

    1

    0

    0

    13:5

    8

    2.

    Slovensko

    3

    2

    0

    1

    0

    12:7

    7

    3.

    Kanada

    3

    2

    0

    0

    1

    15:2

    6

    4.

    Lotyšsko

    3

    1

    0

    0

    2

    8:9

    3

    5.

    Nórsko

    4

    0

    0

    0

    4

    2:28

    0

    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji U18 2026»ONLINE: Fínsko - Kanada dnes, skupina A na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)