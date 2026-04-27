VIDEO: Tampa poslala k zemi Slafkovského a otočila stav zápasu. Série je opäť vyrovnaná

Hokejisti Montrealu prehrali štvrtý zápas prvého kola play-off NHL s Tampou Bay 2:3.
V zápase pritom viedli 2:0 po góloch Bolduca a Caufielda. Tampa duel otočila po presnom zásahu Guentzela a dvoch góloch Hagela, ktorý sa stal prvou hviezdou stretnutia.
Stav série je 2:2.
Domáci útočník Juraj Slafkovský v treťom zápase za sebou nebodoval, odohral 18:46 min., pripísal si dve strely, dva hity a jeden mínusový bod.
Obranca Tampy Erik Černák strávil na ľade 19 minút a 37 sekúnd, zaznamenal jeden blok a dva hity.
Jedným zo zlomových bodov zápasu bol tvrdý, ale čistý hit obrancu Tampy Croziera na Slafkovského.
Nastal za stavu 2:0 pre Montreal a slovenský útočník sa po ňom zvíjal na ľade. Tvrdý zásah naštartoval Tampu, ktorá prvýkrát skórovala o minútu neskôr.
Slafkovský po tvrdom zásahu zamieril do šatne, ale vrátil sa na tretiu tretinu a duel dohral.
V záverečnej časti hry však úradovali hostia na čele s dvojgólovým Brandonom Hagelom.
Ten sa dostal na čelo produktivity aj tabuľky strelcov v play-off NHL. Na konte má už sedem bodov za šesť gólov a asistenciu.
Sedem bodov má aj jeho spoluhráč Jake Guentzel s bilanciou 1+6.
Bodovými lídrami Montrealu sú Hutson, Caufield a Suzuki, ktorí majú na konte štyri kanadské body. Juraj Slafkovský v štyroch dueloch play-off nazbieral tri body za hetrik v prvom zápase série.
Séria medzi Canadiens a Lightning pokračuje piatym duelom v noci zo stredy na štvrtok na ľade Tampy.
NHL - 1. kolo play-off:
Štvrťfinále Východnej konferencie:
Boston Bruins – Buffalo Sabres 1:6 (0:4, 0:0, 1:2)
Góly: 60. Kuraly (Peeke, Lindholm) - 5. Krebs (Tuch), 8. Doan (McLeod, Byram), 10. Benson (Doan), 15. Byram (Power, Quinn), 46. Malenstyn (Greenway, Kozak), 47. Tuch (Thompson, Krebs)
/stav série: 1:3/
Montreal Canadiens – Tampa Bay Lightning 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
Góly: 31. Z. Bolduc (Guhle, Texier), 34. Caufield (Suzuki, L. Hutson) – 40. Guentzel (Moser, D. Raddysh), 42. Hagel (Kučerov, Guentzel), 56. Hagel (Kučerov, Moser)
/stav série: 2:2/
Štvrťfinále Západnej konferencie:
Los Angeles Kings – Colorado Avalanche 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
Góly: 34. Edmundson (Kempe, Laferriere) – 14. MacKinnon (Kadri, Landeskog), 26. C. Makar, 44. N. Roy (Lehkonen, Malinski), 47. D. Toews (MacKinnon, Landeskog), 55. MacKinnon (Nečas, Kulak)
/stav série: 0:4/