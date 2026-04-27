Neznámy hráč bodyčeky trénoval. Keď Slafkovského zrazil k zemi, aréna v Montreale stíchla

Nikita Kučerov, Brandon Hagel, Nick Suzuki, Cole Caufield či Juraj Slafkovský. Séria prvého kola play-off NHL medzi Montrealom a Tampou má niekoľko hviezd.
Zlomový moment v štvrtom zápase ale priniesol hráč, od ktorého by to čakal naozaj málokto.
Obranca Tampy Max Crozier v druhej tretine za stavu 2:0 pre Montreal tvrdým bodyčekom zrazil k ľadu Juraja Slafkovského a úplne tým zmenil obraz hry.
„Crozierov hit bol jasným zlomovým momentom a rozbúril lavičku Tampy," napísali po zápase experti portálu The Athletic Arpon Basu a Pierre LeBrun.
Tampa po zákroku Croziera dokázala stav stretnutia otočiť a v Montreale vyhrala 3:2.
Séria je po štyroch zápasoch vyrovnaná (2:2), piaty duel je na programe v noci na štvrtok od 1:00 slovenského času v Tampe.
Štvrtý zápas v play-off
Obranca Max Crozier bol draftovaný do NHL Tampou Bay v roku 2019 v 4. kole. Doteraz v najlepšej lige sveta ale odohral iba 53 zápasov v základnej časti a tri v play-off.
V závere dlhodobej časti aktuálnej sezóny bol zranený, stihol odohrať iba záverečné stretnutie proti NY Rangers (2:4).
Na sobotnom tréningu v Montreale poprosil asistenta trénera, aby mu uštedril pár hitov a pripravil ho tak na fyzickosť play-off.
„Od mojej operácie som nemal veľa kontaktu na ľade. V zápase proti Rangers už nešlo oveľa a nedostal som žiaden hit. Takže pred týmto zápasom som vedel, že chcem pocítiť nejaký kontakt a cítiť to. A bolo to dobré," hovoril 26-ročný Kanaďan.
Duel proti Montrealu bol jeho prvým v tohtoročnej vyraďovacej fáze.
Tvrdý hit prišiel v 38. minúte. Crozier pri prechode stredným pásmom „nachytal" Slafkovského so sklonenou hlavou.
Slovenský útočník okamžite skončil na ľade. Po zákroku zamieril priamo do šatne, bol zjavne otrasený.
Dvadsaťtisícová aréna Bell Centre stíchla.
„Bola som šokovaná, že Slafkovský sa vôbec postavil. V momente hitu to vyzeralo, že v Bell Centre nikto nedýcha," povedala neskôr reportérka TSN Kenzie Lalondeová.
Jediný hit v zápase
Rozhodcovia zákrok neposúdili ako faul. Aj podľa zámorských expertov to bol čistý hit.
Tvrdý bodyček zostal bez väčšej odozvy hráčov Canadiens, iba Kirby Dach sekol Croziera po nohe.
„Mal hlavu dole a išiel stredom ľadovej plochy. Bolo celkom jednoduché pripraviť sa na ten hit," vysvetľoval po zápase Crozier.
V zápase zaznamenal iba jeden hit, práve na Slafkovského. Priznal, že išlo o najvýraznejší zákrok jeho kariéry.
„Jednoznačne číslo jeden. Bez pochýb,“ dodal Crozier. „Bol to čistý a tvrdý zákrok. Dobre som si to načasoval.“
Slafkovský sa napokon do zápasu vrátil a nastúpil v tretej tretine. Odohral 18 minút a 46 sekúnd. Bol tretím najvyťažovanejším útočníkom Canadiens.
Dvakrát strelou ohrozil bránku Tampy a pripísal si aj dva hity. V tretej tretine mal súboj aj s obrancom Tampy Erikom Černákom.
Zlomový moment série?
Zákrok na Slafkovského podľa viacerých expertov výrazne zmenil vývoj stretnutia.
„Ak Tampa vyhrá sériu, možno toto bude zlomový moment. Montreal viedol 2:0 a začínal už cítiť, že by v sérii mohol viesť aj 3:1. A potom prišiel ten ohromný hit. Budeme o ňom hovoriť ešte niekoľko rokov,” komentoval expert LeBrun v prenose TSN.
Krátko po zákroku na Slafkovského znížil Jake Guentzel na 1:2 a v tretej tretine Brandon Hagel dvoma gólmi otočil skóre.
„Načasovanie toho zákroku... bolo jasné, že to našu striedačku zdvihlo zo sedadiel,“ povedal tréner Tampy Jon Cooper.
Montreal pritom vstúpil do zápasu výborne. Zack Bolduc a Cole Caufield v presilovej hre zariadili vedenie 2:0, no domáci náskok neudržali.
„Nemyslím si, že sme to zvládli dostatočne dobre,“ reagoval tréner Canadiens Martin St. Louis na otázku, ako jeho tím zareagoval na stratu vedenia.
Zároveň dodal, že mužstvu skôr ublížil gól Guentzela, ako hit na Slafkovského.
„Gól na konci druhej tretiny nás bolel. Boli sme v dobrej pozícii, nezostávalo veľa času do konca tretiny a bolo by dobré, ak by sme z nej odišli s náskokom 2:0. Góly do šatne často zvrátia priebeh zápasu," komentoval St. Louis.
Tréner Tampy Cooper uviedol, že ak bol Crozierov hit dýkou, poslúžila naozaj dobre.
„Zrazu sa vývoj zápasu úplne zmenil. Fanúšikov sme trochu vypojili z diania. Ak ste sledovali zápas, videli ste, že na tom mal veľkú zásluhu práve tento hit,” dodal.