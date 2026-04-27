Tlak v Prešove sa stupňuje. Hráči si musia vstúpiť do svedomia, vraví tréner

Ani takmer polhodinová presilovka, niekoľko viac ako stopercentných šancí a podpora publika nepomohli Prešovu k zisku čo i len jedného bodu v domácom zápase s Trenčínom.
Tomu naopak stačila jedna využitá kontra na konci prvého polčasu na to, aby po výsledku 0:1 získal tri body, definitívne potvrdil záchranu a ostal v hre o siedmu priečku, ktorá by mohla priniesť baráž o pohárovú Európu.
„V prvom polčase to bolo z našej strany úplne tragické, tam nebolo vôbec nič. V tom druhom po červenej karte súper zaliezol, vytvoríme si nejaký tlak, ale trápime sa v koncovke,“ povzdychol si po zápase domáci stredopoliar Filip Souček.
Práve on bol pri dvoch veľmi podstatných momentoch zápasu. Trenčania necelých päť minút pred koncom prvého polčasu išli do vedenia. Krídelník Eynel Soares robil celý zápas domácej obrane problémy, pred gólom utiekol stopérovi Tarasovi Bondarenkovi.
Ne jeho prízemný center letiaci cez päťku nikto z Prešovčanov, vrátane brankára Pavla Bajzu nezareagoval a Cody David v sklze na zadnej tyči otvoril skóre. Ten istý hráč mohol o dve minúty zvýšiť, ale brankár Bajza ho vychytal.
Ach, tie ofsajdy
Prešovčania mali od začiatku zápasu problémy s ofsajdmi. Už v tretej minúte sa v tutovke po prihrávke Součka ocitol Gabriel Barbosa, bol v ofsajde, o minútu neskôr kričal štadión gól, ale Martin Regáli ho tiež dosiahol z ofsajdu. A do tretice prišla smolná chvíľa pre domácich v nadstavenom čase prvého polčasu.
Po rohovom kope trenčiansky brankár Matúš Sláviček vyboxoval loptu, ktorú z voleja napálil Roman Begala a od chrbta sa pred bránkou jeho strela odrazila od Součekovho chrbta do bránky. Oslavy vyrovnania netrvali dlho. Niekoľko minút sa čakalo na rozhodnutie systému VAR, ktorý napokon gól neuznal. Opäť pre ofsajd.
v 65. minúte sa Souček sa dostal do súboja s kapitánom Trenčína Seanom Gossom, ten jeho dohratie oplácal až príliš tvrdo a išiel pod sprchy. Od tohto momentu vsadil Prešov všetko na ofenzívu, v závere mal na ihrisku dokonca až päť útočníkov, ale vytúžený aspoň jeden gól neprišiel.
Zahodili aj nemožné
„Niekedy sú tie zápasy také, že čím viac chcete, tým ťažšie to je. Dnes sa to ukázalo. Na konci sme tlačili, skúšali sme to centrami, nejakými prienikovými loptami, všetkým možným, ale nevedeli sme to dostať do finálnej fázy s vyloženou šancou. A keď sa to podarilo, tak prišli dobré zákroky gólmana alebo sme netrafili bránku.
Jednoducho musíme dávať góly. Bez toho sa nedá vyhrať, nedá remizovať,, nedá získať bod,“ dodal Souček narážajúc na dve tutovky Andyho Masaryka, a ďalšie šance Lukasza Wolsztyńského, Martina Regáliho či hlavičku Landinda Sagnu po rohu priamo do stredu bránky a rúk pripraveného Slávička. .
Tréner Erik Havrila neskrýval veľké sklamanie z výsledku. Mrzelo ho viacero vecí. Inkasovaný gól, keďže sa na nebezpečného Soaresa pripravovali, ale aj ofsajdové situácie a v druhom polčase zahodené obrovské šance.
„V prvom polčase sme strelili dva góly, ale oba zrušili ofsajdové verdikty. Hlavne ten druhý gól, kedy sme mohli vyrovnať na 1:1 nás psychicky položil,“ hodnotil.
To, čo jeho zverenci dokázali zahodiť v druhom polčase a po červenej karte hostí je podľa neho neodpustiteľné.
„To, čo sme dnes zahodili, je až neodpustiteľné. Pritom každý jeden deň pracujeme na tom, aby sme tie góly dávali, ale bez toho, aby hráči na seba zobrali zodpovednosť v tých jednotlivých šanciach, tak sa nepohneme ďalej,“ zdôraznil Havrila.
Tlak sa stupňuje
Po víťazstve nad Košicami nevyužili Prešovčania šancu odpútať sa z dna tabuľky a tri kolá pred koncom ligy sa tlak pochopiteľne stupňuje.
„Tlak jak tlak, ale nesmieme si ho pripúšťať. My sa jednoducho musíme zachrániť, dávať góly a vyhrávať zápasy a to sa nám dnes zas nepodarilo,“ skonštatoval Souček.
Podľa Havrilu sa hráči ako profesionáli musia s tlakom nejako vysporiadať.
„Hráči si musia vstúpiť do svedomia, každý vie, o čo sa hrá. Ja si myslím, že dnes sme mali na to, aby sme získali nejaké body. Hlavne pred našimi fanúšikmi sme to mali dotlačiť do bodového zisku,“ poznamenal Havrila.
Prešov napriek všetkému má všetko vo svojich rukách. V posledných troch zápasoch sa stretne s priamym konkurentmi v boji o záchranu. V najbližšom kole cestuje do Ružomberka, potom ho čaká domáci zápas so Skalicou a napokon zápas s Komárnom v Zlatých Moravciach.
„Všetci sme vedeli, že to bude boj do úplného konca. Musíme dobre potrénovať a ísť do Ružomberka dobre pripravení a jednoducho to zvládnuť. Nič iné nám neostáva,“ prízvukuje Souček, na ktorého nadviazal aj tréner Havrila.
„Nikto z nás nemôže vešať hlavu. Máme ešte tri zápasy a ako som povedal na začiatku, keď som prišiel do pozície hlavného trénera, pokiaľ bude šanca, budeme do posledného kola bojovať za tento klub,“ dodal Havrila.
Chystal sa do béčka, vychytal nulu v áčku
Okrem Soaresa s Davidom, ktorí sa postarali o jediný gól zápasu, sa trenčianskym hrdinom stal aj 22-ročný brankár Matúš Sláviček. Ten sa do bránky v Niké lige postavil takmer na deň presne po jedenástich mesiacoch. Naposledy chytal v barážovom zápase proti Zlatým Moravciam v závere minulej sezóny.
Pritom ešte v sobotu ráno sa pripravoval na to, že odchytá ďalší zápas za treťoligovú rezervu. Prišiel telefonát od trénera brankárov o tom, že Andrija Katič nemôže, a namiesto zápasu ho čakal tréning s áčkom.
„Vstúpili sme do zápasu celkom zle, mali tam hneď dve tutovky na začiatku, takže bolo treba to mužstvo stále nabudzovať, aby sa prebralo. Potom prišla aj naša šanca a chytili sme sa a dali gól. Druhý polčas ovplyvnila hlavne tá červená karta. Po nej nás začali mlieť, ledva sme vyšli z vlastnej šestnástky,“ pridal svoj pohľad na zápas,
Dohrávali z posledných síl
Niekoľkokrát svoje mužstvo podržal výbornými zákrokmi, za čo bol odmenený čistým kontom.
„V takých momentoch je to čistá intuícia, človek to vníma, až keď si to pozrie. Ale samozrejme je to o celom mužstve, každý jeden musí podať stopercentný výkon, či už ja alebo chalani, čo sú hore,“ komentoval svoje zákroky.
Priznal, že po vylúčení kapitána Gossa to vôbec nebolo jednoduché a dohrával poriadne zničený. Po jednom zákroku sa v nadstavenom čase nechal kvôli kŕčom v lýtku aj ošetriť, čo vyvolalo poriadnu nevôľu prešovského fanúšikovského kotla, pod ktorým mal bránku. „Mal som toho naozaj dosť a naozaj ma to bolelo. Hoci si fanúšikovia mysleli niečo iné,“ opísal moment zo záveru.
Ťažké po vylúčení Gossa to bolo aj podľa Huga Páveka.
„Je to citeľný rozdiel hrať o jedného menej. Hrali hádzanú okolo našej šestnástky, takže sme sa museli veľa presúvať, veľa vystupovať. Ale vďaka celému tímu a takej tej kompaktnej natrénovanej obrane a spoločnému bojovnému duchu sa nám to podarilo nejakou ukopať,“ priznal Pávek
Chcú naháňať Košice
Výhra v Prešove znamená pre Trenčín záchranu. Zároveň si Trenčania udržali len jednobodovú stratu na siedme Košice a chcú sa s nimi v záverečných troch kolách pobiť o najvyššiu priečku v spodnej polovici tabuľky, ktorá by za istých okolností mohla otvoriť šancu pobiť sa o Konferenčnú ligu UEFA.
„Stále sa o tom rozprávame v šatni, ale nezáleží to úplne o nás. Je to aj o Žiline, tá tiež musí v lige trošku stúpnuť a vyhrať pohár. Ale určite zabojujeme o to siedme miesto,“ hovorí Sláviček.
Podľa Páveka na to mysleli už pred zápasom. „Išli sme sem s tým, že sa chceme pobiť o tú Európu a musíme to ukázať na ihrisku tak, aby sme sa v tabuľke držali Košíc, ktoré majú tiež výbornú formu a majú kvalitu,“ dodal.
