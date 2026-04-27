    Osemnástka živí šancu na výhru skupiny. Kde sledovať zápas Slovensko - Lotyšsko? (TV program)

    Hokejisti Slovenska na MS do 18 rokov
    Sportnet|27. apr 2026 o 08:00
    Pozrite si, kde sledovať zápas Slovensko - Lotyšsko v skupine A na MS v hokeji U18 2026.

    Skupinová fáza MS v hokeji do 18 rokov dnes vrcholí v Trenčíne a Bratislave poslednými zápasmi.

    Slovenskú reprezentáciu čaká o 18:00 h záverečné vystúpenie v A-skupine, v Trenčíne nastúpi proti výberu Lotyšska.

    Priamy prenos zo stretnutia vysiela stanica JOJ Šport. Predzápasové štúdio so sprievodným komentárom a analýzami sa začína o 17:40 h.

    Kde sledovať MS v hokeji do 18 rokov v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Mladí Slováci majú stále reálnu šancu na senzačné prvenstvo v skupine, čo by im do vyraďovacej fázy prisúdilo papierovo najslabšieho súpera.

    O konečnom poradí v skupine rozhodnú dnešné záverečné duely. Kľúčovým faktorom bude výsledok popoludňajšieho stretnutia medzi Fínskom a Kanadou.

    Ak Fíni v tomto zápase zaváhajú a prehrajú v akomkoľvek hracom čase, otvorí sa Slovákom priama cesta k prvému miestu.

    V takom prípade im na celkové prvenstvo v skupine postačí akékoľvek víťazstvo nad Lotyšskom.

    Slovenskí hokejisti do 18 rokov oslavujú gól v zápase proti Fínsku na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
    Súvisiaci článok
    Môžu ešte mladí Slováci vyhrať skupinu a kto by mohol byť ich súper? (matematika)
    MS v hokeji U18 2026 - skupina A

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Fínsko

    3

    2

    1

    0

    0

    13:5

    8

    2.

    Slovensko

    3

    2

    0

    1

    0

    12:7

    7

    3.

    Kanada

    3

    2

    0

    0

    1

    15:2

    6

    4.

    Lotyšsko

    3

    1

    0

    0

    2

    8:9

    3

    5.

    Nórsko

    4

    0

    0

    0

    4

    2:28

    0

    MS v hokeji do 18 rokov 2026

    Dánsko - Švédsko: ONLINE prenos zo skupiny B na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18).online
    Dánsko - Švédsko: ONLINE prenos zo skupiny B na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18).online
    ONLINE: Dánsko - Švédsko dnes, skupina B na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)
