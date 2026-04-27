Osemnástka živí šancu na výhru skupiny. Kde sledovať zápas Slovensko - Lotyšsko? (TV program)

Skupinová fáza MS v hokeji do 18 rokov dnes vrcholí v Trenčíne a Bratislave poslednými zápasmi.
Slovenskú reprezentáciu čaká o 18:00 h záverečné vystúpenie v A-skupine, v Trenčíne nastúpi proti výberu Lotyšska.
Priamy prenos zo stretnutia vysiela stanica JOJ Šport. Predzápasové štúdio so sprievodným komentárom a analýzami sa začína o 17:40 h.
Mladí Slováci majú stále reálnu šancu na senzačné prvenstvo v skupine, čo by im do vyraďovacej fázy prisúdilo papierovo najslabšieho súpera.
O konečnom poradí v skupine rozhodnú dnešné záverečné duely. Kľúčovým faktorom bude výsledok popoludňajšieho stretnutia medzi Fínskom a Kanadou.
Ak Fíni v tomto zápase zaváhajú a prehrajú v akomkoľvek hracom čase, otvorí sa Slovákom priama cesta k prvému miestu.
V takom prípade im na celkové prvenstvo v skupine postačí akékoľvek víťazstvo nad Lotyšskom.