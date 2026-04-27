Slovanu nevídane vyletela mladučká rezerva. Zrodila sa nová superstar?

Bratislavský Slovan je tri kolá pred koncom sezóny iba kúsok od ďalšieho titulu, no pri Tehelnom poli sa nehrá iba o prítomnosť. Čoraz zreteľnejšie sa ukazuje aj budúcnosť.
Tréner Vladimír Weiss starší otvorene hovorí o prestavbe mužstva, do zostavy posiela mladých hráčov a zaujímavé možnosti sa mu črtajú aj v rezerve, ktorá na jar predvádza obrovský progres.
Belasí tak nemusia riešiť len to, kedy spečatia titul, ale aj to, kto môže byť ďalším menom, ktoré prerazí do prvého tímu.
Je to kvázi perestrojka
V poslednom zápase proti Trnave (1:0) nasadil tréner Vladimír Weiss až šiestich hráčov, ktorí ešte nemajú ani 25 rokov. Siedmy Markovič má presne 25 rokov, čo jasne naznačuje omladzovanie kádra.
„Je to kvázi perestrojka, čo málokto vidí,“ vyhlásil Weiss.
Naznačil tým, že Slovan sa nemení iba výsledkovo, ale aj generačne. Skúsené mená postupne dopĺňajú mladší hráči, ktorí dostávajú čoraz väčší priestor.
Weiss sa pristavil aj pri vývoji Petra Pokorného a Artura Gajdoša, od ktorých čakal viac už po príchode do Slovana.
„Keď prišli do Slovana aj Pokorný a Gajdoš, nebol som s nimi spokojný v tom zmysle, že som od nich čakal to, čo hrajú dnes. Chvíľu im to trvalo. Gajdoš išiel na hosťovanie do Trenčína, vrátil sa a má iný prístup k futbalu. Bol som na nich prísny a aj som ich skritizoval, no prijali to dobre,“ hodnotil Weiss.
Trojica pre Slovan aj reprezentáciu
Dnes už obaja patria medzi dôležité mená tímu. Pokorný priniesol pokoj do stredu poľa, Gajdoš zase kreativitu a energiu.
Nino Marcelli (20) a Artur Gajdoš (22) sú reprezentanti do 21 rokov, Peter Pokorný (24) bol kapitánom tejto vekovej kategórie ešte skôr. Táto trojica nepredstavuje len budúcnosť Slovana, ale aj zaujímavú alternatívu pre reprezentačné áčko.
„Pokorný ešte musí zlepšiť zrýchlenie hry a Gajdoš fyzickú stránku. Obidvaja však majú potenciál byť reprezentanti. Sú budúcnosť Slovana aj slovenského futbalu,“ vyhlásil tréner Weiss.
Vzápätí dodal ďalší odkaz smerom k svojim zverencom:
„Máme troch reprezentantov do 21 rokov (Gajdoš, Marcelli, Griger, pozn. red.), a verím, že nie len do 21 rokov. Verím, že sa ukážu aj v áčku. Aj Pokornému aj Gajdošovi som vravel: ,Pochválil som vás, ale aby som to nezakríkol.‘ Musia tvrdo pracovať. Obaja vystrelia.“
V béčku rastie nová vlna
Slovanu sa zaujímavá možnosť ukazuje aj v juniorke, respektíve v béčku, ktoré pôsobí v druhej najvyššej súťaži.
Po jesennej časti bol Slovan B na predposlednom mieste tabuľky. Na jar však chytil výbornú formu a pôsobí ako úplne iné mužstvo. Z desiatich zápasov prehral iba raz.
Rezerva belasých zdolala trebárs Banskú Bystricu, ktorá je suverénnym lídrom druhej ligy a už si zabezpečila postup do najvyššej súťaže. Vyhrala aj nad tretím Liptovským Mikulášom a štvrtým Zvolenom. V poslednom zápase si poradila so žilinským béčkom.
Z dna tabuľky sa vyšvihla do stredu a zároveň ukazuje, že klub má k dispozícii veľmi mladý a perspektívny káder.
Vekový priemer základnej jedenástky Slovana B v poslednom zápase neprekročil ani 20 rokov.
Vyletel Maroš. Jedenásť gólov
Výnimočne sa darí Alexejovi Marošovi, ktorý patrí k najväčším objavom jari.
V posledných desiatich zápasoch strelil jedenásť gólov, pričom predtým na jeseň sa presadil iba dvakrát. S trinástimi gólmi je druhým najlepším strelcom súťaže a pridal aj tri asistencie.
Slovan B dal na jar dvadsať gólov, z toho Maroš sám jedenásť. To je vizitka formy, ktorú nemožno prehliadnuť.
Alexej Maroš je zaujímavý ofenzívny typ futbalistu. Môže nastúpiť na viacerých pozíciách v útoku. Slovan s ním vlani podpísal profesionálnu zmluvu na 2,5 roka.
„Pre každého hráča z akadémie je snom priblížiť sa k vytúženému prvému tímu. Nemám úplne špecifický post, viem hrať na krídle i pod hrotom, som technický futbalista."
Vzorom je Weiss
"Veľmi ma potešili dva štarty v pohári za áčko, bolo to veľmi motivačné. Najväčším vzorom z A-mužstva je pre mňa Vlado Weiss mladší, páči sa mi, ako hrá, tiež je veľmi technicky zdatný. Všetko je teraz v mojich rukách a túžim rozvíjať svoj potenciál,“ vyhlásil Maroš ešte vlani.
V ligovom zápase za prvý tím Slovana nastúpil zatiaľ iba raz. V marci minulého roka odohral proti Podbrezovej symbolickú jednu minútu.
Slovan má tri kolá pred koncom náskok siedmich bodov a titul má takmer vo vrecku. Spečatiť ho môže už v sobotu, keď doma privíta Dunajskú Stredu. Belasým stačí zisk jediného bodu.
Aj to otvára priestor pre ďalších mladíkov. Ak sa rozhodne o titule v predstihu, tréner Weiss môže ešte viac rozšíriť rotáciu a dať šancu hráčom, ktorí klopú na dvere prvého tímu.
Pri Tehelnom poli sa tak nerodí len ďalší titul. Rodí sa aj nová generácia Slovana.
