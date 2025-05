Táto generácia má silu, vybrúsi sa. Hráči potrebujú čas, aby sa stali lídrami (anketa)

ŠTOKHOLM. Slovenskí hokejisti majú za sebou prvú polovicu základnej skupiny A na majstrovstvách sveta. Herný prejav mladého tímu pod vedením Vladimíra Országha vyvolal medzi fanúšikmi aj odborníkmi živé diskusie – od opatrného optimizmu až po ostrú kritiku. Informácie o MS v hokeji 2025 (prehľad) Niektorí chvália nasadenie a bojovnosť, iní upozorňujú na nevyrovnané výkony či zbytočné chyby. Ako si doterajšie vystúpenia Slovenska vysvetľujú bývalí reprezentanti?

1. Ako hodnotíte doterajšie výkony Slovenska na MS v hokeji? Kde má mužstvo najväčšie rezervy a potenciál zlepšiť sa? 2. Zvládnu podľa vás ďalšie tri zápasy a postúpia do štvrťfinále? 3. Ako hodnotíte prínos mladých hráčov ako Dalibor Dvorský a Martin Chromiak?

Branko Radivojevič (bronzový medailista z MS 2003 a strieborný medailista z MS 2012)

1. Nazval by som to, že slovenský tím je v prestavbe. V zostave je veľa mladých chalanov, ktorí sú prvýkrát na šampionáte a zbierajú skúsenosti. Niektorí sú tu druhýkrát a majú zrazu väčšiu rolu. Nevidím to až tak čierno. V každom zápase sme mali veľmi dobré momenty. Vidieť, že je tam aj neskúsenosť a nevieme hrať vyrovnane šesťdesiat minút. Je to úplne normálny jav. Stále bodujeme, a to je najpodstatnejšie. Veľa ľudí, s ktorými sa rozprávam, je sklamaných.

Ja to však tak nevidím. Niekto si myslí, že budeme rozbíjať Francúzov a Slovincov o sedem gólov. Potom asi nerozumie hokeju. V zápase s Francúzskom sme našli cestu vyhrať a to je to najdôležitejšie. 2. Treba ísť od zápasu k zápasu. Kanada je veľký favorit a nemáme čo stratiť. Bude to však veľký zážitok aj pre chalanov, keď nastúpia proti hráčom ako Crosby, MacKinnon. Bude to pre nich veľká motivácia, aby sa vytiahli. Hneď ďalší deň nás čakajú Lotyši. Máme však mladý tím a nemyslím si, že by mali byť hráči unavení. Dôležité je, aby si to v hlave dobre usporiadali a nachystali. 3. Z mladých hráčov sa mi najviac páči Martin Chromiak. Strávil tri roky na farme a vidieť na ňom, že je vyhratý. Veľmi sa zlepšil dopredu i dozadu. Je z neho kompletnejší hráč. Je veľký prínos pre mužstvo a do budúcna bude prínos pre slovenskú reprezentáciu.

Od Dalibora malo veľa ľudí veľké očakávania. Je to však mladý hráč. Má devätnásť rokov a je to jeho prvý veľký šampionát. Musí sa aj on s tým nejak popasovať. V obrane nejak neprepadá a je iba otázka času, kým mu to tam padne. VIDEO: 29. epizóda podcastu Hokejový BOSS

Richard Kapuš (bronzový medailista z MS 2003) 1. Musíme sa realisticky pozrieť na to, s akým mužstvom sme pricestovali na šampionát. Vzhľadom na reálnu silu mužstva sme na tom tak, ako sa to dalo čakať. Mužstvu sa nedá vytknúť bojovnosť a nasadenie v každom zápase. Aj v zápase so Švédskom sme si odohrali svoje a výkon bol dobrý. Mužstva sú kvalitatívne odlišné. Dve tretiny s Rakúskom sme podali dobrý výkon. Bohužiaľ, podarilo sa nám iba vyrovnať. V zápase s Francúzmi to pôsobilo tak, že sa bojíme o výsledok. Vedeli sme, aké dôležité je toto stretnutie. Toto víťazstvo nás posunulo a nemusíme mať strach, či budeme v zóne zostupu. Stále máme reálnu šancu bojovať o playoff a mužstvo by sa mohlo upokojiť.

2. Dôležitý zápas bude proti Lotyšsku. Každý výsledok však ide do sveta. V každom zápase sa dajú urobiť nejaké body. Podarilo sa to aj Nórom, ktorí prehrávali s USA 1:5 a vydolovali bod. Dá sa to. Fíni, ktorí nás čakajú ako posledný súper, nepodávajú teraz presvedčivé výkony. Ako fanúšik verím tomu, že sa nám podarí uhrať prvú štvorku. Držím im palce, aby mali aj kus šťastia a zažili atmosféru playoff majstrovstiev sveta. 3. Najdôležitejšie je, aby mladí hráči zbierali cenné skúsenosti a v budúcnosti boli platnými hráčmi slovenskej reprezentácie. Chlapcom nie je nič vyčítať. Bojujú každé striedanie a svoje miesto si zastali. Včera dali dokonca veľmi dôležitý gól. Vypracovali si aj množstvo streleckých príležitostí. Ak by z nich padol nejaký gól, aj im sa viac uľaví a bude sa im hrať ľahšie. Je to pre nich ťažký debut. Dôstojne sa s tým pasujú. Čítal som kritiku slovenských odborníkov, ktorí v minulosti mali výhrady na trénerov alebo na to, že nezavolali na šampionát Dalibora Dvorského. Dnes, keď ho zavolali, tak majú ľudia výhrady, že chlapec neboduje. Nech sa urobí čokoľvek, vždy sa nájde kritika. Je to klasické slovenské. Keď je A, treba urobiť B a keď je B, treba urobiť A.

Dominik Graňák (strieborný medailista z MS 2012) 1. Výsledky odrážajú reálnu silu a skúsenosti tímu, ktorý na šampionát prišiel. Nechcem hráčov nijako podceňovať ani preceňovať. Ak by sme mali o jeden bod viac zo zápasu s Rakúskom, tak by to bolo lepšie. Bod môže chýbať. Nemal som prehnané očakávania a zatiaľ to odzrkadľuje realitu. Skupina je ešte dlhá a môže sa stať hocičo. Je pozitívne, že sa hrá o štvrťfinále.

Na začiatku zápasov s Rakúskom a Francúzskom mali akoby zviazané ruky a nohy, pretože vedeli, že musia získať body. Bohužiaľ, tlak sa odrazil na mentálnej stránke. Tam som videl kameň úrazu. V druhej polovici zápasu už vedeli prepnúť na vyšší výkonnostný stupeň. To podľa mňa ukazuje, že im nechýbajú fyzické sily, ale skôr išlo o psychiku. Zdá sa mi, že keď hrajú chlapci agresívnejšie a forčekujú, tam im to viac sedí. Proti skúsenejším súperom to však nemôže byť veľmi živelné. 2. Radšej nebudem tipovať (úsmev). Na šampionáte sme videli niektoré herné prekvapenia. Napríklad to, čo predvádzajú Rakúšania. Možno sa od nich toľko nečakalo. Majú nastupujúcu generáciu, ktorá je veľmi silná. Boli blízko k tomu, aby zobrali body Švédom aj Fínom. 3. Je dobré, že sú tu a dostali šancu na seniorskom turnaji. Sú to šikovní hráči, ktorí majú pred sebou svetlú budúcnosť. Táto generácia ukazuje, že má svoju silu. Bolo by však naivné čakať od nich veľa. Treba chvíľu počkať, nech sa to vybrúsi. Viem, že sa veľa diskutuje o výkonoch Dalibora Dvorského. Pre mňa je to zaujímavý hráč. Takisto aj on od seba očakáva nejaké ofenzívne výkony. V jeho prípade to určite príde. Ak nie na tomto šampionáte, tak v budúcnosti.