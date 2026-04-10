Bratislava zažije najväčší maratón v histórii. Organizátori hlásia rekordnú účasť

Na 21. ročník ČSOB Bratislava Marathon sa prihlásilo rekordných 17 500 bežcov vo všetkých kategóriách z 91 krajín.
V piatok o tom informovali organizátori jarného víkendového bežeckého podujatia, ktoré sa uskutoční už 11. a 12. apríla. Tento ročník bude opäť dejiskom slovenského maratónskeho šampionátu a zároveň MSR policajného zboru v polmaratóne.
„Pozerám sa na to s nadšením. Každým dňom, keď sme videli ten záujem ľudí, tak sme boli z toho milo prekvapení. A číslo 17 500 je úplne úžasné. Myslím si, že keby sme mali ešte navyše štartové čísla, tak by sme zlomili 18 000.
Takže to nás obrovsky zaväzuje k tomu, aby tí ľudia dostali kvalitný servis a všetko bolo top pripravené. Tešíme sa, bude to krásny športový víkend. Tento rok máme absolútny rekord, máme bežcov z 91 krajín sveta, čo je fakt obrovské číslo,“ povedal výkonný riaditeľ podujatia Peter Pukalovič.
Súťažiť budú deti aj seniori
Podujatie je rozdelené na dve dni, v sobotu hlavne pre mladších a starších bežcov a v nedeľu je „Race day“.
„Začíname detskými kategóriami, opäť sa nám podarilo vypredať túto kategóriu, máme 1500 detí. Budeme štartovať ráno o 10.00 h v rôznych kategóriách postupne. Potom máme o 14.00 h štvorkilometrový minimaratón, kde sa pridalo aj rekordných 650 seniorov. Potom bude nasledovať 10 km. No a v nedeľu ideme na to. Maratón, polmaratón a štafety, kam sa nám prihlásilo cez desaťtisíc ľudí,“ pokračoval.
Organizátori museli na posledných chvíľu zmeniť menšiu časť trate, keďže prišlo k havarijnému stavu plynového potrubia na SNP. Usporiadatelia tak museli ešte v noci znovu certifikovať celú trasu.
„Museli vymeniť potrubie, dozvedeli sme sa to včera, takže cez noc sme spravili certifikáciu. Mali sme hneď alternatívu na novú časť, lebo sme tade už bežali, takže sme to menili, premerali a je to všetko v poriadku,“ uviedol Pukalovič.
Organizátori pripravili okrem športového programu aj bohatý sprievodný. Popri trati bude jedenásť hudobných pódií a tri fanzóny. Podujatie má aj charitatívny charakter. „Maratón pomôže až jedenástim rôznym organizáciám sumou 70.000 až 80.000 eur, takže je úžasné, že aj v tejto dobe vieme pomôcť. Je fajn, že okrem športovej stránky máme aj ľudský rozmer,“ dodal riaditeľ podujatia.
Favoritmi budú najmä Slováci
Medzi favoritov patria najmä slovenskí bežci, keďže organizátori sa rozhodli nepozývať špičkových zahraničných atlétov. Na maratónskej trati chce zabojovať o prvý titul Marek Hladík, ktorý už vyhral maratónske podujatia v Rajci a Košiciach, no Bratislava mu v zbierke chýba.
„Snáď sa to už do tretice podarí,“ povedal pretekár, ktorý skončil na posledných dvoch ročníkoch na 2. mieste: „Verím, že po výhrach v Košiciach a Rajci sa mi podarí skompletizovať aj Bratislava.
Neviem, aká bude konkurencia zo zahraničia. Ja si budem musieť kontrolovať štart. Príprava nešla podľa predstáv, keďže som aj ochorel, ale chcem rozbiehať na taký čas, ako vani. Finálny čas je druhoradý, hlavné je víťazstvo.“
Obyvatelia a návštevníci mesta sa musia počas celého víkendu pripraviť na viaceré obmedzenia individuálnej aj verejnej dopravy, najmä v mestských častiach Staré Mesto, Ružinov a Petržalka.
Hlavné dopravné obmedzenia budú prebiehať v nedeľu v čase od 08.30 do 14.00 h. Samotný štart pretekov je naplánovaný na 9.00 h z Pribinovej ulice.
Doprava na všetkých dotknutých križovatkách a cestných výjazdoch bude operatívne riadená príslušníkmi polície, pričom dĺžka uzáver sa prispôsobí aktuálnemu pohybu bežcov. Špecifický režim bude platiť na Ružinovskej ulici, doprava bude postupne regulovaná v okolí Eurovea.
„Nebudem klamať, nemôžete v meste spraviť trasu tak, aby ste neobmedzili ľudí. My sa to snažíme spraviť tak, aby každý dokázal prejsť.
Dúfam, že aj tí, čo vyjdú von, tak sa postavia k zábrane, budú fandiť a že vytvoria fakt dobrú atmosféru. Treba počúvať organizátorov, políciu a treba sa na to pripraviť,“ uzavrel Pukalovič.