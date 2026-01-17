Slovenská nádej nemala na tréning k dispozícii ani telocvičňu. Halovú sezónu takmer vynechá

Slovenská atlétka Tereza Čorejová bude zrejme v halovej sezóne štartovať iba na troch podujatiach.
Najlepšia slovenská mládežníčka podľa ankety Atlét roka 2025 sa tesne pred svojou prvou plánovanou súťažnou prekážkovou šesťdesiatkou rozhodla nepokračovať v tejto fáze sezóny.
"Je to ešte dosť čerstvé, definitívne sme sa rozhodli až vo štvrtok (15.1.) ráno," povedala 20-ročná atlétka pre web atletika.sk.
Večerné cestovanie a štúdium
Prekážkarka Našej atletiky Bratislava priznala, že je ťažké plnohodnotne sa pripravovať bez haly s neustálym večerným cestovaním a ešte to skĺbiť aj so štúdiom na vysokej škole.
"V takýchto podmienkach je veľmi ťažké dávať atletike sto percent. Tréningy sme v podstate iba tak lepili. Napriek tomu sme chceli ísť do sezóny naplno.
Potom sa však určite aj pod vplyvom tohto zhonu s cestovaním objavili zdravotné problémy, preto sme sa rozhodli, že to nebudeme siliť a radšej sa plnohodnotne pripravíme na vonkajšiu sezónu," uviedla Čorejová.
Bronzová na 100 m prekážok z majstrovstiev Európy do 23 rokov v Bergene 2025 sa mala predstaviť v nedeľu 18. januára na Otváracom mítingu v novej viedenskej hale Wien Sport Arena.
Z plánov nebude nič
Prihlásená bola aj na hladkú šesťdesiatku na kontrolných pretekoch v rámci I. časti majstrovstiev Atletického zväzu Bratislavy v inej hale v rakúskej metropole na Gutheil-Schoder-Gasse 9. Z týchto plánov však teraz nebude nič.
"Nechceme. Zdravotné ťažkosti prepukli do niečoho vážnejšieho, čo by ma potom mohlo stáť celú sezónu.
Neznamená to, že prestanem trénovať, preto nevylučujem, že sa na konci halovej sezóny ešte na nejakých pretekoch objavím. Len sa nebudeme na nich špeciálne pripravovať.
Zatiaľ je skoro na nejaké konkrétnejšie plány, musíme to prediskutovať s trénerom," pokračovala zverenka Petra Bottlíka.
Cieľom 20-ročnej Bratislavčanky bolo kvalifikovať sa na marcové halové majstrovstvá sveta v poľskej Toruni a zlepšiť si osobný rekord na 60 m prekážok (8,22 s).
Iba otváracie preteky
K prekážkam sa napokon nedostala, z halovej sezóny 2026 stihla absolvovať iba otváracie preteky a Sliezsky pohár v Ostrave.
Zúročila ich na nový osobný rekord na 150 m 17,97 sekundy, ktorým sa zaradila na druhú priečku slovenských historických tabuliek za Alexandru Bezekovú (17,69 v Prahe 2016).
Čorejová je v druhom ročníku štúdia manažérskej matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Školské povinnosti však neboli hlavným dôvodom predčasného ukončenia halovej sezóny.
"Väčšinou som sa učila po ceste autom, čo nie je ideálne. Tento rok mám predsa len náročnejší rozvrh ako vlani, museli sme sa mu viac prispôsobovať.
Navyše sme nemali k dispozícii ani telocvičňu," prezradila mladá nádej slovenskej atletiky o chýbajúcej infraštruktúre na Slovensku.
Chce ísť na ME
Štúdium nedovolí Čorejovej vycestovať ani na jarné sústredenie do lepších klimatických podmienok.
Napriek tomu verí, že sa jej podarí splniť hlavný cieľ sezóny – prebojovať sa na ME do Birminghamu.
"Urobím pre to všetko, aby som sa tam dostala," dodala piata žena slovenských historických tabuliek na halových 60 m prekážok a tretia na 100 m prekážok.
Na obe spomenuté viedenské podujatia sa chystá Čorejovej klubový kolega Ján Volko. Halový majster Európy 2019 na 60 m vstúpi do ročníka práve najkratším šprintom pod strechou na sobotňajších (17.1.) kontrolných pretekoch.
V nedeľu vo Wien Sport Arene by sa mal 29-ročný zverenec Nadi Bendovej a Róberta Kresťanka predstaviť na 60 m aj na 200 m.
"Zatiaľ si nedávam žiadne ciele, pôjde o prvé preteky, preto chcem zistiť, ako na tom reálne som. Príprava na halovú sezónu dopadla podľa mojich predstáv, takže sa už teším," dodal slovenský rekordér pre uvedený web.