Šampión Pražského polmaratónu neprešiel kontrolou. Za doping si dva roky nezabehá

Víťaz Pražského polmaratónu z roku 2022, Keňan Philemon Kiplimo, dostal dvojročný zákaz štartov za doping.
Informovala o tom Jednotka pre bezúhonnosť atletiky (AIU). Dvadsaťsedemročný bežec mal 19. júla pri mimosúťažnej kontrole v Keni pozitívny test na chlortalidón, čo je diuretikum, ktoré môže byť použité na maskovanie prítomnosti iných zakázaných látok.
Kiplimo počas vyšetrovania prípadu uviedol, že si týždeň pred testom vzal po dlhom behu manželkine lieky proti bolesti.
Nedokázal si však vybaviť ich názov ani vzhľad. Uviedol tiež, že užíval vitamíny a doplnky stravy, ktoré však nedokázal bližšie identifikovať.
AIU konštatovala, že neexistujú dôkazy o tom, že by antidopingové pravidlá porušil úmyselne.
Vzhľadom na to, že išlo o jeho prvý prehrešok, dostal Kiplimo dvojročný dištanc namiesto dlhšieho trestu. Zákaz štartov mu vyprší na konci augusta 2028.
Kiplimo dobehol na Pražskom polmaratóne pred štyrmi rokmi druhý za krajanom Kenetom Kipropom Renjuom, ktorý prišiel o víťazstvo pre doping.
Za opakovaný nález anabolicko-androgénneho steroidu navyše dostal päťročný zákaz štartov.
Kiplimo je s osobným rekordom 58:11 jedenástym najrýchlejším polmaratóncom histórie. Vlani bol druhý na maratóne v Hamburgu v osobnom rekorde 2:04:01.