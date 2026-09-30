ONLINE: Alex Molčan - Arthur Rinderknech dnes, ATP Peking LIVE (1. kolo)

Tenisti Alex Molčan a Arthur Rinderknech dnes v noci hrajú 1. kolo dvojhry na turnaji ATP v Pekingu.
Dokáže Slovák zdolať súpera a postúpiť ďalej?
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ONLINE PRENOS: Alex Molčan - Arthur Rinderknech dnes (tenis, ATP Peking 2026, 1. kolo, štvrtok, LIVE)
ATP Peking 1. kolo 2026
01.10.2026 o 05:00
Molčan
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Rinderknech
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 05:00.