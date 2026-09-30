    ONLINE: Alex Molčan - Arthur Rinderknech dnes, ATP Peking LIVE (1. kolo)

    Alex Molčan - Arthur Rinderknech: ONLINE prenos z 1. kola turnaja ATP Peking 2026.
    Alex Molčan - Arthur Rinderknech: ONLINE prenos z 1. kola turnaja ATP Peking 2026. (Autor: Sportnet/TASR/AP)
    Sportnet|30. sep 2026 o 20:00
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu 1. kola na turnaji ATP Peking: Alex Molčan - Arthur Rinderknech.

    Tenisti Alex Molčan a Arthur Rinderknech dnes v noci hrajú 1. kolo dvojhry na turnaji ATP v Pekingu.

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    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Alex Molčan - Arthur Rinderknech dnes (tenis, ATP Peking 2026, 1. kolo, štvrtok, LIVE)

    ATP Peking 1. kolo 2026
    01.10.2026 o 05:00
    Molčan
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Rinderknech
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 05:00.
    Tenis

    Tenis

    Alex Molčan - Arthur Rinderknech: ONLINE prenos z 1. kola turnaja ATP Peking 2026.online
    Alex Molčan - Arthur Rinderknech: ONLINE prenos z 1. kola turnaja ATP Peking 2026.online
    ONLINE: Alex Molčan - Arthur Rinderknech dnes, ATP Peking LIVE (1. kolo)
    dnes 20:00
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